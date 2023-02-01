Эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса специально для "Телеграфа" о взрывах в Иране и том, при чем тут Украина:

В конце января в Иране прозвучала череда взрывов. Под удар попал один из центров по производству боеприпасов Минобороны, объекты Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

И считаю, что удар по иранской базе был, скорее всего, совершен Израилем – при поддержке США (как минимум разведывательной информацией). Украинский контекст тут присутствует, учитывая поставки иранских дронов россиянам. Но не он является основным.

Причин нынешней эскалации между Ираном и Израилем (причем эскалации не масштабной, потому что ничего необычного не произошло – такие взаимные удары происходят уже несколько лет) – три. Первая – возвращение к власти в Израиле правого правительства Нетаньяху, который всегда занимал жесткую позицию в отношении Ирана, выступая за силовые операции против него.

Вторая – расширение Ираном экспорта своих вооружений. Иранское оружие поставляется на другие рынки, что не входит в интересы США и Израиля. И они недавними ударами ясно дают это понять, демонстрируя, в том числе, свои возможности бить по иранской территории. Тут есть и украинский контекст, поскольку Иран нашел могущественного клиента в виде России (для своих беспилотников, а возможно и ракет). В то же время, удары по Ирану связаны, прежде всего, с региональной ситуацией. С отношениями Ирана и Израиля, Ирана и США.

Третья причина – попытки Штатов и Израиля найти какой-то план "Б" решению иранского ядерного вопроса. После того, как соответствующие переговоры зашли в тупик, надо что-то делать. Американской администрации – еще и учитывая президентские выборы в 2024 году. Важно демонстрировать, что вопрос Ирана как-то решается.

На открытую войну никто идти не хочет. Потому в ход идут такие – точечные, ограниченные удары. В какой-то мере предупредительные.