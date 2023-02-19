Польща може передати Україні МіГ-29, але є умова

Україні потрібна авіація для захисту неба, а ці літаки особливі тим, що для них не потрібне тривале навчання

У Мюнхені триває конференція з безпеки, в рамках якої також обговорюється передача Україні винищувачів. Щоправда, не сучасних F-16, а МіГ-29 від Польщі. Після обнадійливої заяви президента Польщі про те, що таку можливість розглянуть, стало відомо про деталі.

Як повідомляє RMF24, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у Мюнхені повідомив, що Польща готова до передачі у рамках ширшої коаліції. "Ми готові до цього", — сказав Моравецький, наголосивши, що поляки "надихають" інших робити це.

Моравецький наголосив на успіхах української системи ППО, проте сказав, що союзники повинні "допомогти Україні захиститися і в повітрі". Він повідомив, що йде діалог США, оскільки Польща має стати частиною більшої коаліції на чолі з Америкою. Польський прем’єр також знову наголосив на тому, що для передачі Україні сучасних, а не радянських винищувачів, їх має вистачати й у Польщі. У країні 48 F-16, замовлені нові F-35 та FA-50 з Кореї.

Нагадаємо, Польща не передаватиме Україні винищувачі самостійно, а лише у координації з країнами НАТО. У США позиція однозначна — вони поки що не передаватимуть, але вітають таке суверенне рішення від інших країн.