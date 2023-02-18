Де знову палало в росії та яку нову допомогу готує нам Польща: топ-новин, які ви могли проспати

Зібрали найважливіші події ночі в Україні та світі

Ніч на 18 лютого була вельми багатою на політичні і не тільки події. Частина із них — традиційно пов'язана із Україною, зокрема допомогою Заходу щодо перемоги над російським ворогом.

"Телеграф" створив дайджест нічних новин, аби ви не пропустили нічого цікавого, допоки відпочивали.

Польща роздумує над передачею F-16 Україні

Польський президент Анджей Дуда підтвердив готовність приєднатися до "літакової коаліції", якщо така буде створена на Заході. Зокрема, політик стверджує, що у Варшаві могли б вирішити передати існуючі у них винищувачі F-16 Києву. Однак їх у Польщі мало, до того ж існує питання щодо тренувань пілотів на подібній техніці. Але є й інший вихід — передача МіГ-29, на яких українцям майже і не треба тренуватися.

"Насправді вони могли б на них просто одразу полетіти додому. Тому, безперечно, якщо будуть передані літаки МіГ-29, то вони зможуть негайно посилити захист України, і це дуже важливо. Звичайно, дуже мало країн НАТО мають літаки МіГ. У нас ще є кілька таких літаків, і ми розглядатимемо це питання", — зазначив Дуда.

"Хороших росіян" стає рекордно більше

Російська служба BBC разом із виданням "Медіазона" встановлюють імена загиблих окупантів, шукаючи інформацію про них у мережі. За останні 14 днів їхній пошук продемонстрував — кількість втрат армії рф виросла в рази. Всього за два тижні волонтери ідентифікували 1679 осіб, які загинули на війні в Україні. Така кількість перевищує звичні показники щонайменше у п'ять разів. Поки що це найбільший приріст втрат у російському війську із початку повномасштабного вторгнення. Журналісти додають, що їхні дані можуть бути не повними, адже вони користуються винятково відкритими джерелами інформації.

"Ашан" заперечує співпрацю із армією рф

Після розслідування щодо ймовірної допомоги російським окупантам французька торгова мережа "Ашан" виступила з офіційним запереченням таких даних. Заява компанії була опублікована на офіційному сайті.

"Auchan Retail категорично заперечує заяви, зроблені у звіті-розслідуванні, та їхню інтерпретацію. Auchan Retail надзвичайно здивована цими звинуваченнями, які жодним чином не підтверджуються реальністю внутрішнього розслідування", — йдеться у документі.

Представники мережі переконують, що в росії надають допомогу "лише цивільному населенню", а благодійністю для армії рф ніколи не займалися. При цьому говорити про вихід із росії "Ашан" знову не бажає.

Польща — "за" Україну в Євросоюзі

"Ми не можемо зіставляти те, що відбувається в Україні, з "нормальним або майже нормальним процесом вступу". Слід мислити нестандартно. Ми живемо в поворотний момент історії, ми повинні змінити майже все в Європі. І тому ми повинні створити новий процес для України. Прискорений шлях – синонім цьому", — переконаний прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

В росії горів хімічний завод

В Уфі проти ночі 18 лютого спалахнула масштабна пожежа на хімічному заводі в Уфі. Повідомляється, що пожежа виникла на підприємстві, що належить компанії "Крезол". Вогонь охопив складські приміщення заводу.

Українська авіація працює

За даними Генштабу ЗСУ, на ранок суботи було підтверджено нанесення 5 ударів по районах зосередження ворога. Ще один прийшовся на позиції зенітно-ракетного комплексу. Засобами ППО було знищено шість ворожих безпілотників: 5 "Ланцетів" та 1 "Зала".

Підрозділами ракетних військ та артилерії за попередню добу атаковано три райони зосередження живої сили противника, а також позицію ЗРК С-300 на вогневій позиції.

За подальшими подіями дня можете спостерігати у нашому текстовому онлайні: Війна — день 360: окупанти посилюють тиск на Луганщині та готують нові ракетні удари