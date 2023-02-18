Війна — день 360: окупанти посилюють тиск на Луганщині та готують нові ракетні удари

Оперативно про головне 18 лютого

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває 360 днів. Окупанти посилюють тиск на позиції ЗСУ в районі Сватового та Кремінної та проводять розвідку на Херсонщині. Продовжуються і спроби штурмувати Бахмут, який росіяни хочуть взяти до роковин початку війни, проте аналітики вважають, що це неможливо. Крім того, в мережі з’явилася інформація про формування окупаційного угруповання на кордоні Сумської області, проте місцева влада її швидко спростувала.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 18 лютого, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попередив, що росія до 24 лютого буде частіше завдавати ракетні удари по Україні.

"Все, що буде під рукою у ворога, буде застосовано. Хотілося б, щоб 100% ракет ми могли збивати, але це не вдається зробити фізично, тому що ми маємо великі території, а коштів ППО мало", — сказав він.

Інформація за 15 лютого доступна у зведенні: Війна — день 357: окупанти концентрують сили на Вугледарі, але зазнають тяжких втрат

З даними за 16 лютого можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 358: російські атаки розбиваються про Бахмут, а мирні міста страждають від обстрілів

Про те, що відбувалося 17 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 359: ЗСУ стримують атаки окупантів, росіяни обстрілюють міста .