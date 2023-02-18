Рус

Війна — день 360: окупанти посилюють тиск на Луганщині та готують нові ракетні удари

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Бої за Україну тривають 360 днів
Бої за Україну тривають 360 днів

Оперативно про головне 18 лютого

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває 360 днів. Окупанти посилюють тиск на позиції ЗСУ в районі Сватового та Кремінної та проводять розвідку на Херсонщині. Продовжуються і спроби штурмувати Бахмут, який росіяни хочуть взяти до роковин початку війни, проте аналітики вважають, що це неможливо. Крім того, в мережі з’явилася інформація про формування окупаційного угруповання на кордоні Сумської області, проте місцева влада її швидко спростувала.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 18 лютого, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попередив, що росія до 24 лютого буде частіше завдавати ракетні удари по Україні.

"Все, що буде під рукою у ворога, буде застосовано. Хотілося б, щоб 100% ракет ми могли збивати, але це не вдається зробити фізично, тому що ми маємо великі території, а коштів ППО мало", — сказав він.

Інформація за 15 лютого доступна у зведенні: Війна — день 357: окупанти концентрують сили на Вугледарі, але зазнають тяжких втрат

З даними за 16 лютого можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 358: російські атаки розбиваються про Бахмут, а мирні міста страждають від обстрілів

Про те, що відбувалося 17 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 359: ЗСУ стримують атаки окупантів, росіяни обстрілюють міста .

Теги:
#Україна #Росія #Війна