Окупанти намагаються прорватися у трьох областях: свіжі карти боїв в Україні
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Ворог продовжує посилювати обстріли
Російські окупанти продовжують масово втрачати людей. За британськими оцінками кількість убитих солдатів ворога — до 200 тисяч людей. У лютому кількість зросла вп’ятеро порівняно з більш ранніми періодами.
При цьому ворог продовжує наступати як на межі Сватового — Кремінна, так і в районі Бахмута, Авдіївки, західної частини Донецької області. Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
Ворог також розгорнуть на позиціях біля Дніпра. За даними Генштабу ЗСУ, ворог атакував у Харківській області — Гряниківка та Сіньківка, на Луганщині — Стельмахівка, Червонопопівка, Кремінна та Донецької — Виїмка, Федорівка, Дубово-Васильівка, Роздолівка, Парасковіївка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Годинник Яр, Веселе, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар.
Схід України
Окупанти продовжують наступ у районі Сватова та Кремінної, у тому числі і на території Харківської області. Ворог заявляє про просування. Цілями ворога можуть стати Лиман Перший та Вільшана, приблизно за 45 км на північний захід від Сватового. Російські війська також зосереджують зусилля у районі Кремінної. Окрім відбитих атак точаться також позиційні бої.
У районі Бахмута продовжуються наземні атаки росіян — ворог міг просунутися у самому місті. Заяви про просування ворога у цьому напрямі суперечливі. Аналітики DeepState зазначають, що ворог контролює Парасковіївку, при цьому Генштаб повідомляє про відбиту атаку. Наступ окупантів не зупиняється в районі Авдіївки. Окупанти атакують на північному заході та південному заході від Донецька. Ситуація у Мар’їнці важка, ворог просувається у районі Водяного. Вугледарський напрямок залишається під ударом — окупанти намагалися просунутися також на південь та схід від міста.
Південь України
Військові дії біля Нової Каховки вказують на те, що росіяни можуть мати розгорнуті військові позиції поблизу берегів Дніпра. Ворог продовжує обстріл у Запорізькій області на захід від Гуляйполя, у Херсонській, Миколаївській області. Російські війська також вдаються до розвідки безпілотниками.
Раніше "Телеграф" розповідав, що на думку експерта Олександра Коваленка, найбільший потенціал для наступу росія зібрала в районі Сватового та Кремінної. Частини ворога у Запорізькій області можуть вдарити під Оріховим та Гуляйполем.