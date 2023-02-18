Окупанти намагаються прорватися у трьох областях: свіжі карти боїв в Україні

Ворог продовжує посилювати обстріли

Російські окупанти продовжують масово втрачати людей. За британськими оцінками кількість убитих солдатів ворога — до 200 тисяч людей. У лютому кількість зросла вп’ятеро порівняно з більш ранніми періодами.

При цьому ворог продовжує наступати як на межі Сватового — Кремінна, так і в районі Бахмута, Авдіївки, західної частини Донецької області. Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Ворог також розгорнуть на позиціях біля Дніпра. За даними Генштабу ЗСУ, ворог атакував у Харківській області — Гряниківка та Сіньківка, на Луганщині — Стельмахівка, Червонопопівка, Кремінна та Донецької — Виїмка, Федорівка, Дубово-Васильівка, Роздолівка, Парасковіївка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Годинник Яр, Веселе, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Окупанти продовжують наступ у районі Сватова та Кремінної, у тому числі і на території Харківської області. Ворог заявляє про просування. Цілями ворога можуть стати Лиман Перший та Вільшана, приблизно за 45 км на північний захід від Сватового. Російські війська також зосереджують зусилля у районі Кремінної. Окрім відбитих атак точаться також позиційні бої.

Карта боїв у Харківській та Луганській області

У районі Бахмута продовжуються наземні атаки росіян — ворог міг просунутися у самому місті. Заяви про просування ворога у цьому напрямі суперечливі. Аналітики DeepState зазначають, що ворог контролює Парасковіївку, при цьому Генштаб повідомляє про відбиту атаку. Наступ окупантів не зупиняється в районі Авдіївки. Окупанти атакують на північному заході та південному заході від Донецька. Ситуація у Мар’їнці важка, ворог просувається у районі Водяного. Вугледарський напрямок залишається під ударом — окупанти намагалися просунутися також на південь та схід від міста.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Військові дії біля Нової Каховки вказують на те, що росіяни можуть мати розгорнуті військові позиції поблизу берегів Дніпра. Ворог продовжує обстріл у Запорізькій області на захід від Гуляйполя, у Херсонській, Миколаївській області. Російські війська також вдаються до розвідки безпілотниками.

Лінія фронту у Запорізькій області

Лінія фронту у Херсонській та Миколаївській областях

Раніше "Телеграф" розповідав, що на думку експерта Олександра Коваленка, найбільший потенціал для наступу росія зібрала в районі Сватового та Кремінної. Частини ворога у Запорізькій області можуть вдарити під Оріховим та Гуляйполем.