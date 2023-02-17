Найманцям "Вагнера" бракує снарядів: росіяни запустили флешмоб на їхню підтримку, а в мережі сміються
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"Найефективнішому підрозділу" російської армії бракує снарядів
Конфлікт російських найманців із ПВК "Вагнера" та російського міноборони продовжує посилюватися. Напередодні найманці поскаржилися, що їх відправили воювати без снарядів, а тепер мережею прокотився цілий флешмоб.
Увагу на це звернув український активіст Сергій Стерненко, який навів кілька скриншотів постів від російських пропагандистів та "блогерів".
Примітно, що вони насправді впевнені, що "вагнерівці" є "найбільш ефективним підрозділом", а снаряди отримують за залишковим принципом.
При цьому росіяни визнають і те, що в окупаційної армії спостерігається снарядний голод.
Подібні проблеми російських окупантів у мережі сприйняли з гумором.
Як повідомлялося раніше, останнім часом ПВК "Вагнера" має проблеми не тільки зі снарядами, а й з кадрами. Сам голова організації євген пригожин пояснив це тим, що її усунули від процесу набору зеків.
На його переконання, це пов’язано з тим, що військові еліти росії роздратовані "надзвичайною ефективністю виконання завдань" його найманцями.
Про зростаючу напругу у військових колах свідчить також отруєння близького до глави Чечні рамзана кадирова командира апти алаутдінова. Як відомо, кадиров та пригожин під час вторгнення в Україну помітно зблизилися.