Наемникам "Вагнера" не хватает снарядов: россияне запустили флешмоб в их поддержку, а в сети смеются

"Самому эффективному подразделению" российской армии не хватает снарядов

Конфликт российских наемников из ЧВК "Вагнера" и российского минобороны продолжает усугубляться. Накануне наемники пожаловались, что их отправили воевать без снарядов, а теперь по сети прокатился целый флешмоб.

Внимание на это обратил украинский активист Сергей Стерненко, который привел несколько скриншотов постов от российских пропагандистов и "блогеров".

Примечательно то, что они на самом деле уверены, что "вагнеровцы" являются "наиболее эффективным подразделением", а снаряды оно получает по остаточному принципу.

При этом россияне признают также и то, что у оккупационной армии наблюдается снарядный голод.

Подобные проблемы российских оккупантов в сети восприняли с юмором.

Как сообщалось ранее, в последнее время ЧВК "Вагнера" испытывает проблемы не только со снарядами, но и с кадрами. Сам глава организации евгений пригожин объяснил это тем, что ее отстранили от процесса набора зэков.

По его убеждению, это связано с тем, что военные элиты россии раздражены "чрезвычайной эффективностью выполнения задач" его наемниками.

О растущем напряжении в военных кругах свидетельствует также отравление близкого к главе Чечни рамзану кадырову командира апты алаутдинова. Как известно, кадыров и пригожин во время вторжения в Украину заметно сблизились