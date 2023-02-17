"Отличные перспективы подохнуть под огнем ВСУ": убийцы чвк "вагнер" плачутся из-за нехватки снарядов

Убийцы и зэки пригожина уверены, что на самом деле склады страны-агрессора забиты снарядами

В рф продолжается "захватывающая схватка" кадровых военных и убийц-головорезов" из так называемой "частной военной компании "вагнер". Несмотря на то, что пару недель назад кадыровец апти алаудинов (отравленный впоследствии) передал зэкам пригожина сто двадцать восемь 120 мм мин и сорок танковых снарядов, у них снова намечается "снарядный голод".

В частности, в видео, которое распространили российские ТГ-каналы, жестокие наемники плачутся на то, что им нечем воевать (ролик "Базы" перепостил военный аналитик Игаль Левин).

"На данный момент мы полностью отрезаны от поставок боеприпасов… Мы уверены, что где-то на складах эти боеприпасы есть, и мы в них остро нуждаемся", – говорит на видео один из боевиков.

По словам вагнеровцев, им не хватает боеприпасов для гаубиц, противотанковых пушек, танков и минометов.

Видеообращение артиллеристов состоялось сразу после интервью владельца вагнера евгения пригожина, где он подверг критике минобороны эрефии за медлительность и бюрократию.

"Уже до Нового года взяли бы Бахмут, если бы не ужасная военная бюрократия и не палки в колеса, которые ставятся ежедневно", — сказал террорист.

"Обошел все известные мне кабинеты в Москве и буду продолжать это делать, пока ребята не получат все то, что им необходимо. Даже если на меня в одном из кабинетов наденут наручники и посадят за так называемую дискредитацию армии", — пожаловался главарь убийц.

Другими словами, минобороны страны-агрессора решило оставить убийц вагнера без средств убийства. "Осталось подохнуть под огнем ВСУ", — плачется в комментарии один из так называемых "военкоров". И такую грызню в рядах путинских негодяев нельзя не приветствовать: чем больше эти нелюди поубивают друг друга, тем меньше пуль и снарядов придется потратить на них бойцам ВСУ.

Ранее рассказывалось о том, что вагнеровцам, в приниципе, и не нужны снаряды – ведь у них есть кувалды для убийств бывших единомышленников, а ведь такие "подвиги" у них получаются лучше всего.