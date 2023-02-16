"Даже Гордон до такого не додумался": блогерша Рамина разозлила сеть интервью с "вагнеровцем"

Блогерша вызвала волну негатива своим интервью

Блоггерша Рамина Эсхакзай взяла интервью у пленного бойца ЧВК "Вагнер". Он рассказал ей о том, как пошел воевать из колонии и неудачное наступление из-за плохой тактики боя у "вагнеровцев". После этого бывший заключенный попал в плен.

Значительную часть интервью Рамина посвятила истории жизни пленника. Расспрашивала за что сидел, о его семье, тяжелом детстве и т.д. Это вызвало негатив в соцсетях, поскольку, по мнению зрителей, блоггер гуманизирует врага. А тот в свою очередь начинает давить на жалость.

Вот что написал пользователь Twitter Алексей Тараненко:" Спасибо Рамине за видео с вагнеровцем, потому что мне не хватало аргументов объяснить жене, почему ее не нужно смотреть".

Вот как охарактеризовала интервью пользовательница Twitter под псевдонимом "Корабельная сосна ": "Вагнеровец пытается гуманизировать себя в глазах зрителя. Рамина сидит с тупым лицом и не препятствует, чем собственно и вредит нашему инфопространству, стирает границы".

Пользователи того же Twitter отреагировали достаточно критически на это интервью. А также в память о самой Рамине. Люди также отмечают, что у нее странные комментарии под этим интервью, а саму Рамину узнали только благодаря таким скандалам.

Напомним, что глава ППК "Вагнер" Пригожин сделал неожиданное заявление — его военную компанию отстранили от вербовки "зеков". Среди тех узников, которые пошли воевать, обнаружили криминальных авторитетов.