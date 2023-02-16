"Навіть Гордон до такого не додумався": блогерка Раміна розлютила мережу інтерв’ю з "вагнерівцем"

Блогерка викликала хвилю негативу своїм інтерв'ю

Блогерка Раміна Есхакзай взяла інтерв’ю у полоненого бійця ПВК "Вагнер". Він розповів їй про те, як пішов воювати з колонії та невдалий наступ, через погану тактику бою "вагнерівців". Після цього колишній ув’язнений потрапив у полон.

Значну частину інтерв’ю Раміна присвятила історії життя полоненого. Розпитувала за що сидів, про його сім’ю, важке дитинство тощо. Це викликало негатив у соцмережах, оскільки на думку глядачів, блогерка гуманізує ворога. А той своєю чергою, починає давити на жалість.

Олексій Тараненко: "Дякую Раміні за відео з вагнерівцем, бо мені не вистачало аргументів пояснити дружині, чому її не треба дивитись".

Ось як охарактеризувала інтерв’ю користувачка Twitter під псевдонімом "Корабельна сосна": "Вагнерівець намагається гуманізувати себе в очах глядача. Раміна сидить з тупим обличчям і не перешкоджає, чим власне і шкодить нашому інфопростору, стирає кордони".

Користувачі того ж таки Twitter відреагували досить критично на це інтерв'ю. А також на згадку про саму Раміну. Люди також зазначають, що у неї дивні коментарі під цим інтерв'ю, а про саму Раміну дізналися лише завдяки таким скандалам.

Нагадаємо, що очільник ПВК "Вагнер" Пригожин зробив неочікувану заяву — його військову компанію відсторонили від вербування "зеків". Серед тих в'язнів, які таки пішли воювати, виявили кримінальних авторитетів.