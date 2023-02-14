Атакували ЗСУ "живою хвилею": полонені "вагнерівці" детально розповіли, як воюють в Україні

Більшість найманців рф використовує як гарматне м'ясо

Журналістам американської газети The New York Times вдалося поспілкуватися з полоненими найманцями приватної військової компанії "Вагнера", які зараз утримуються у слідчому ізоляторі під Львовом. "Вагнерівці", які відрізняються серед інших бійців рф найбільшою жорстокістю, поділилися деталями служби у російській ПВК і "живих" атак під час боїв з українцями на фронті.

Полонені розповіли, що працюють за тактикою "жива хвиля": перші групи атакуючих зазвичай складаються з ексв`язнів і йдуть на позиції українських військових, розкриваючи таким чином вогневі точки ЗСУ і зазначаючи величезних втрат. Після починає працювати артилерія, а вже потім штурмують більш досвідчені групи.

За словами "вагнерівців", на фронт вони потрапили прямо з колоній. Один із них — Сергій, до війни працював техніком стільникового зв'язку у Сибіру. А 2020 року через торгівлю наркотиками був засуджений і отримав 10 років позбавлення волі. У жовтні йому запропонували вирушити на війну в Україну, натомість пообіцявши помилування. Як з'ясувалося згодом, бої виявилися значно небезпечнішими, аніж Сергій міг собі уявити.

Лише за три дні під Бахмутом "вагнерівець" від рядового санітара, який виносив вбитих або поранених з поля бою, став одним із тих, хто бере участь у штурмі.

Уночі 1 січня йому та іншим бійцям наказали просунутися приблизно на пів кілометра вздовж лісосмуги, окопатися і чекати наступної "хвилі". Один із угруповання був озброєний ручним кулеметом, решта — лише автоматами і ручними гранатами.

Вже за кілька годин їх помітили ЗСУ і відкрили прямий вогонь. Вісім "вагнерівців" одразу стали 200-ми, одному вдалося втекти, а Сергія взяли у полон.

Ще один полонений, 44-річний Олександр, мав відсидіти у російській в'язниці лише три роки, але погодився піти добровольцем до ПВК "Вагнера".

"Вони привели нас у підвал, розділили на групи по п'ятеро людей і, хоча ми не були навчені, сказали нам бігти вперед, куди зможемо", — розповів рядовий.

Все закінчилося тим, що ЗСУ ліквідували трьох "вагнерівців" з угруповання Олександра, ще двох взяли у полон.

Інші полонені розповідають, що половину їхніх товаришів під час кожного штурму або одразу вбивали, або ранили.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ПВК "Вагнер" більше не зможе вербувати в’язнів, про що скаржився засновник компанії євген пригожин.