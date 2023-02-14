"Сотни российских зэков хотят на войну, но…" — глава "Вагнера" сделал неожиданное заявление

В ЧВК "Вагнер" перестали набирать "зеков", а основатель ЧВК назвал неожиданную причину

Российский ЧВК "Вагнер" и его основатель Евгения Пригожина отстранили от вербовки заключенных. Об этом заявил сам Пригожин. Напомним, ранее стало известно, что ЧВК "Вагнер" больше не набирают заключенных в свои ряды.

Соответствующий комментарий Пригожина опубликовал депутат из Свердловской области Вячеслав Вегнер в запрещенной в Украине соцсети, пишет "Медуза". Депутат Вегнер говорит, что обращался к Пригожину от имени заключенных мужских и женских колоний. Они якобы сами просят отправить их на войну, но не берут. По его словам, в него постоянно поступают обращения от заключенных, чтобы их забрали воевать. Таких обращений, казалось бы, уже несколько сотен, но их не могут рассмотреть.

"К сожалению, проект по дальнейшему набору заключенных в нынешний момент закрыт. Я и ЧВК "Вагнер" полностью отстранены от данного процесса, " — заявил Пригожин. В письме он назвал причины, которые, по его мнению, повлекли отстранение частной военной компании от вербовки.

Это, якобы, "чрезвычайная эффективность выполнения задач" и то, что "зеки" "воюют наравне с кадровыми военными". Все это вызывает раздражение военных элит в России, считает террорист Пригожин.

Напомним, что в Украине уже погибли около 30 тысяч российских наемников-вагнеровцев. Журналисты-расследователи обнаружили среди них даже криминальных авторитетов. Однако большинство "вагнеровцев" — это больные и несчастные люди. Об этом рассказал военный психолог, встретившийся с пленными из "Вагнера".