"Мясо не хочет идти на убой?" Стало известно о больших проблемах ЧВК "Вагнер"

Российским оккупантам вся тяжелее пополнять ряды.

Если в регулярную армию рф людей еще могут набирать призывом и мобилизацией, то вербовать своих сторонников вагнеровцам стало труднее. В организацию перестали набирать осужденных. Потери среди них, по данным на середину января, составляли почти 80%.

Пресс-служба наемников подтвердила прекращение набора. Лидер наемников евгений пригожин заявил, что новых заключенных не набирают уже якобы почти месяц. Перед уже завербованными "все обязательства выполняются". Однако не уточнена причина прекращения набора.

Комментаторы предположили, что заключенные не хотят умирать зря, что отборы стали принудительными, а также, что это связано с проблемами в восприятии ЧВК "Вагнер" и ее лидера российским военным и политическим руководством.

Заключенных считают "мясом" для ЧВК даже в россии

СМИ также сообщали, что вагнеровцы столкнулись с проблемами из-за своей тактики — давить живой силой. Создавать малые штурмовые группы не могут из-за нехватки людей, ведь раненых очень много. Наемники с опытом уже не могут идти в бой, а становятся инструкторами или командирами в тылу. А некоторым уготована другая участь

Напомним, накануне стало известно, что вагнеровским вербовщикам не удается набирать новых солдат в колониях — они приезжать в места лишения свободы начали по второму кругу. Как ранее рассказывал "Телеграф", вагнеровцы задействованы не только в операциях в Украине — они помогают россии привлекать на свою сторону страны Африки, особенно политически нестабильные. Завязаны они там и в добыче драгоценных товаров.