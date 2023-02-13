Личный палач кадырова и заговорщик, презирающий хозяина? Что известно об отравленном командире отряда "Ахмат"

Судя по биографии, отравленный генерал мог сам в свою очередь ранее отравить кадырова

Командир отряда "Ахмат" апти алаудинов, состоящего из кадыровцев, о чьем отравлении сообщил диктатор Чечни рамзан кадыров, одновременно — типичный и необычный сподвижник главы республики, ведь, будучи формально преданным хозяину, он не раз обвинялся в нелояльности.

Сын отставного военного, погибшего на войне

Сам апти алаудинов родился в 1973 году в семье отставного военного в Ставропольском крае и там же проживал с родителями и родными. Во время войны 1994-1996 годов, по официальной версии, отец и старший брат алаудинова сражались против Дудаева и погибли в бою. При этом ряд его родственников погибли при штурме Грозного российскими войсками, а само семейство алаудиновых якобы потеряло на войне около 20 родственников.

Чем занимался в это время сам апти – загадка. Согласно его биографии, в 2001-м он окончил Грозненский университет по специальности юриспруденция. На тот момент ему было уже 28 лет, что он делал до того – неизвестно.

Потом началась его головокружительная карьера в правоохранительных органах. Очень недолго он работал в прокуратуре и в том же 2001 году стал служить в Министерстве внутренних дел Чечни, но уже вскоре перешел в Управление собственной безопасности МВД по республике.

Затем с 2005 по 2009 годы была служба в региональном управлении по борьбе с преступностью, который создавался самим алаудиновым. В 2009-м он стал заместителем начальника криминальной милиции МВД по Чеченской Республике.

Наконец, в 2011 году он был назначен заместителем министра внутренних дел Чечни, а еще спустя год — стал генерал-майором милиции, самым молодым в МВД рф. Ему было 39 лет, а чин генерала он получил всего за 11 лет службы.

Но все это надо было отрабатывать, поэтому алаудинов принялся рьяно преследовать врагов рамзана кадырова.

Пытки, избиения и угрозы – повседневная жизнь замминистра МВД

По данным российских СМИ, став генералом, алаудинов не только арестовывал неугодных кадырову людей, но и лично избивал их, как, например, президента "Ассамблеи народов Кавказа" Руслана Кутаева.

Когда для расследования фактов пыток в Чечню прибыла сводная мобильная группа правозащитников, алаудинов сразу вступил с ней в конфликт, закончившийся поджогом офиса группы, а ранее замминистра официально отказал ее членам в охране.

Уже спустя два года, по словам жителя Кенхи Рамазана Джалалдинова, именно алаудинов лично угрожал ему после критики в адрес чеченских властей, так что ему пришлось уехать за границу.

И это неполный список скандалов с участием замминистра внутренних дел Чечни.

В конце концов, 18 марта 2021 года он был уволен, причем это случилось спустя три дня после резонансной публикации "Новой газеты", рассказывавшей о внесудебных расправах в Чечне. Информацию слил в СМИ сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции им. ахмата кадырова МВД по ЧР Сулейман Гезмахмаев.

Впрочем, не исключено, что причины увольнения были другие. Как бы то ни было, затем алаудинов был назначен секретарем СНБО Чечни, уволен с этой должности и назначен командиром "Ахмата", воюющего в Украине.

Всегда готов ударить в спину?

Надо сказать, что, помимо скандалов, вызванных действиями "за" кадырова, алаудинов давно подозревался в нелояльности к рамзану.

Так, в 2019 году алаудинов якобы впал в немилость кадырова, когда дал шуточный подзатыльник портрету главы чечни.

В то же время, по данным анонимного Telegram-канала СКФО Telegraph, якобы алаудинов был участником заговора по свержению рамзана кадырова и даже арестовывался для допроса. Причем, по данным того же канала, накануне арестов у главы Чечни резко ухудшилось здоровье, он мог быть отравленным, как теперь сам алаудинов.

Сам алаудинов тогда заявил, что эта информация не соответствует действительности и он как никто предан кадырову.

Судя по последующей биографии самого алаудинова, хозяин все же остался недоволен его преданностью, поэтому не помог остаться в МВД в 2021 году.

Напомним, что СБУ собрала безоговорочные доказательства вины депутата госдумы рф и командира отряда кадыровцев адама делимханова, участвовавшего в захвате Мариуполя, после чего объявила ему подозрение. Этот руководитель боевиков входит в ближайшее окружение главы Чечни и его тоже называют "палачом" кадырова.