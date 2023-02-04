"Хряк распух до предела": растолстевший донельзя кадыров удивил пользователей сети

Пользователи назвали несколько причин избыточного лишнего веса главы Чечни

Выносящий безумные проекты наподобие "заселения Украины чеченцами" "пехотинец путина" рамзан кадыров постоянно пытается чем-то удивить (или даже шокировать) интернет-сообщество.

И это ему довольно часто удается.

Так, на днях пользователь под ником Kavkaz Center опубликовал твит, в котором привел фото располневшего тиктокера рамзана Ахматовича.

"Хряк распух до предела… Еще немного и лопнет! Что он употребляет?" – пишет автор поста.

Читатели аккаунта поддержали автора, согласившись с тем, что о такой лоб "хоть поросят бей". Некоторые комментаторы предложили, что рамзан что-то "хомячит" на пару с "бульба-фюрером" лукашенко, и это затем находит отражение на его физиономии. Другие знатоки считают, что себя дает возраст, неразборчивость в еде и потребление различного рода стимуляторов и препаратов.

"Только на сале так можно", — высказываются некоторые участники обсуждения. При этом они забывают, что мусульманам нельзя употреблять в пищу свинину.

Поэтому более вероятной представляется версия о том, что глава Чечни так готовится к медицинским процедурам или же чувствует близкую кончину мордора, поэтому пустился во все тяжкие.

Также правдоподобной выглядит предположение о том, что "кадыров съел россию". Или, на худой конец, учительницу Мариванну – после нее "жрать охота".

При всей абсурдности таких утверждений в данной версии есть что-то правдоподобное: при таких аппетитах вполне можно предположить, что рамзан и другие его опричники сожрут россию (или что от нее останется после войны с Украиной).

Ранее сообщалось о том, как кадыров опозорился вместе со своими подельниками пригожиным и суровикиным – несмотря на якобы "хитрость" и "изворотливость" они проиграли подковерную борьбу генштабу своей страны, не оправдав ожидания кремлевского фюрера. Поэтому теперь некоторым из них и остается налегать на жирное и сладкое.