Користувачі назвали кілька причин надмірної зайвої ваги голови Чечні

Рамзан кадиров, який носиться з безглуздими проектами на кшталт "заселення України чеченцями ", постійно намагається чимось здивувати (або навіть шокувати) інтернет-спільноту.

І це йому досить часто вдається.

Так, днями користувач під ніком Kavkaz Center опублікував твіт, в якому привів фото розповнілого тиктокера рамзана Ахматовича.

"Кнур розпух до краю ... Ще трохи і лусне! Що він вживає ?" — пише автор посту.

Читачі облікового запису підтримали автора, погодившись з тим, що об такий лоб "хоч поросят бий". Деякі коментатори запропонували, що рамзан щось "хом’ячить" на пару з "бульба-фюрером" лукашенком, і це потім відбивається на його фізіономії. Інші знавці вважають, що себе дає вік, нерозбірливість у їжі та споживання різноманітних стимуляторів та препаратів.

"Тільки на салі так можна", — висловлюються деякі учасники обговорення. При цьому вони забувають, що мусульманам не можна вживати свинину.

Тому вірогіднішою виглядає версія про те, що глава Чечні так готується до медичних процедур або ж відчуває близьку кончину мордору, тому пустився в усі тяжкі.

Також правдоподібною видається припущення про те, що "кадиров з’їв росію". Або, у крайньому випадку вчительку Маріванну — після неї "жерти дуже хочеться".

За всієї абсурдності таких тверджень у цій версії є щось правдоподібне: за таких апетитів цілком можна припустити, що рамзан та інші його опричники зжеруть росію (або те, що від неї залишиться після війни з Україною).

Раніше повідомлялося про те, як кадиров зганьбився разом зі своїми подільниками пригожиним і суровикиним – незважаючи на нібито "хитрість" і "викрутливість" вони програли підкилимну боротьбу генштабу своєї країни, не виправдавши очікування кремлівського фюрера. Тому тепер деяким із них тільки і залишається налягати на жирне та солодке.