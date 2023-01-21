Кадиров хоче заселити Україну чеченцями: іноземні аналітики побачили ознаки

Ймовірно, голова Чечні хоче, щоб на захоплених територіях основну функцію влади виконували саме мусульмани.

Президент Чеченської Республіки рамзан кадиров планує переселити мусульман на окуповані території України. Крім того, у Чечні готують 300 спеціальних суддів, яких також планують відправити до України.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Кадиров готує всі умови для того, щоб заселити окуповану Україну мусульманами, але незалежних доказів цього процесу наразі немає.

Чеченський президент 20 січня опублікував відеоролик, на якому група чеченських богословів завершує своє навчання у російському університеті спеціального призначення у Грозному. За його словами, понад 300 кадіїв (судді, які застосовують закони шаріату. – Ред.) та імамів планують пройти таку ж підготовку перед відправкою до України.

Той факт, що чеченські кадії їхатиму до України у складі підрозділів військ, заслуговує на додаткову увагу. Ймовірно, кадиров хоче, щоб саме чеченці були основною управлінською силою на захоплених територіях. Також це може свідчити, що голова Чечні хоче створити в Україні всі умови для переселення мешканців Кавказу.

"Кадії зазвичай виконують суддівські функції у кримінальних та цивільних справах, а їхня присутність в Україні може свідчити про те, що Кадиров має намір, щоб чеченські сили виконували основну функцію управління на окупованих територіях", — йдеться у повідомленні.

Кадиров, до речі, продовжує виправдовувати війну в Україні релігійними мотивами та боротьбою з "українським сатанізмом". Він також обурювався вимогами міноборони росії до зовнішнього вигляду солдатів та відстоював право своїх військових на носіння бороди.

"Кадиров поставив під сумнів обґрунтування вказівок міністерства оборони росії і сказав, що вони деморалізують бійців, які "ведуть священну війну", – наголосили аналітики.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що російського спортсмена задушили в поїзді після того, як він розкритикував рамзана кадирова. Тіло бійця змішаних єдиноборств знайшли у поїзді Москва — Владикавказ.