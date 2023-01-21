Кадыров хочет заселить Украину чеченцами: иностранные аналитики увидели признаки

Вероятно, глава Чечни хочет, чтобы на захваченных территориях основную функцию власти выполняли именно мусульмане

Президент Чеченской Республики рамзан кадыров планирует переселить мусульман на оккупированные территории Украины. Кроме того, в Чечне готовят 300 специальных судей, которых тоже планируют отправить в Украину.

Об этом сказано в отчете американского Института изучения войны (ISW). Кадыров готовит все условия для того, чтобы заселить оккупированную Украину мусульманами, но независимых доказательств этого процесса сейчас нет.

Чеченский президент 20 января опубликовал видеоролик, на которых группа чеченских богословов завершает свое обучение в российском университете специального назначения в Грозном. По его словам, свыше 300 кадиев (судьи, применяющие законы шариата. – Ред.) и имамов планируют пройти такую же подготовку перед отправкой в Украину.

Тот факт, что чеченские кадии будут ехать в Украину в составе подразделений войск, заслуживает дополнительного внимания. Вероятно, кадыров хочет, чтобы именно чеченцы были основной управленческой силой на захваченных территориях. Также это может свидетельствовать о том, что глава Чечни хочет создать в Украине все условия для переселения жителей Кавказа.

"Кадии обычно выполняют судейские функции по уголовным и гражданским делам, а их присутствие в Украине может свидетельствовать о том, что Кадыров намерен, чтобы чеченские силы выполняли основную функцию управления на оккупированных территориях", — говорится в сообщении.

Кадыров, к слову, продолжает оправдывать войну в Украине религиозными мотивами и борьбой с "украинским сатанизмом". Он также возмущался требованиями минобороны россии к внешнему виду солдат и отстаивал право своих военных на ношение бороды.

"Кадыров подверг сомнению обоснование указаний министерства обороны россии и сказал, что они деморализуют бойцов, которые "ведут священную войну", – подчеркнули аналитики.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, российского спортсмена задушили в поезде после того, как он раскритиковал рамзана кадырова. Тело бойца смешанных единоборств нашли в поезде Москва — Владикавказ.