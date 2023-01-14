Офицер ВСУ объяснила логику смены руководителя оккупационными войсками

Относительно кадровых перестановок в высшем военном руководстве России.

Насколько я понимаю, Путин до последнего не хотел задействовать в войне против Украины множество мобилизованных — для того, чтобы война не коснулась большинства россиян, физически и экономически. Чтобы не вызвать недовольство действиями властей. Рядовой россиянин не ценит свободу, но ценит стабильность и благосостояние. В течение правления Путина россиянам (по крайней мере, жителям крупных городов, где возможны беспорядки) жилось в этом плане довольно неплохо. И он не хочет, чтобы они заметили какое-нибудь ухудшение.

Трое беспределщиков – Пригожин, Кадыров и Суровикин – очевидно, убедили Путина, что своими неконвенционными методами ведения войны смогут быстро поставить Украину на колени. Как видим, все трое опозорились. Суровикин пообещал выморозить Украину ракетами – а добился лишь увеличения поставок западного вооружения и повышения градуса ненависти у украинцев. Если теперь станет меньше ракетных обстрелов инфраструктуры – это будет означать, что ракет у россиян стало меньше, в результате чего стало меньше Суровикина. Пригожин, сколько не размахивал кувалдой, со своими з/к не смог взять Бахмут и переключился на крошечный Соледар (12 кв.км по площади), чтобы отрапортовать хотя бы о какой-то победе. Кадыров, насколько понимаю, со своими ток-ток войсками в последнее время сидит в Чечне и не отсвечивает.

Итак, Путину пришлось сдвинуть эту троицу, которая была "в контрах" с генералитетом, и передать "броды правления" кадровым военным с традиционными взглядами на ведение войны. Военная традиция России, по крайней мере, за последние 100 лет, заключается в заваливании противника пушечным мясом. Именно этого сейчас и следует ожидать. Недаром в России окончательно закрыли границы и упразднили отсрочку от мобилизации для многодетных родителей. Следующим шагом станет усиление мобилизации и отмены моратория на смертную казнь за такие преступления, как, например, дезертирство. Пушечного мяса ожидается много. А ракетами и дронами теперь, очевидно, постараются поражать не столько энергетические объекты, сколько центры принятия решений и транспортные развязки.

Вывод: нам нужно большее вооружение, в том числе средств ПВО, танков, самолетов, САУ, но в первую очередь — снарядов.

Современная война имеет следующие признаки:

во-первых, из-за наличия у противника большого количества ручных противотанковых средств, танки из средств сопровождения пехоты при прорыве линии обороны противника превратились в охраняемые объекты и де-факто используются в качестве САУ;

во-вторых, возможности авиации заведомо превосходят возможности ПВО.

Поэтому война де-факто превратилась в артиллерийскую. И снарядный голод, если он есть, невозможно компенсировать ничем. Ракеты, например, дорогое удовольствие, они предназначены для точечных ударов по важным объектам. А для выбивания пушечного мяса требуются обычные дешевые пушечные снаряды. Их нужно производить самим, выпрашивать у союзников – короче, доставать где и как угодно. Будут снаряды – будет скорая победа. Ибо тогда можно будет концентрировать большое количество ствольной арты в местах прорыва (для уничтожения укреплений и подавления огневых средств противника) с последующей зачисткой его позиций силами пехоты, с последующим выходом подвижных механизированных соединений на оперативное пространство. Это классика. Ибо то, что происходит сейчас – это Первая мировая. Только с дронами и тепловизорами.

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