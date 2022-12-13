На свой страх и риск: россияне начали использовать снаряды сорокалетней давности

Оккупанты могут выстрелять все свои "пригодные" снаряды к началу нового года

Темпы расходования боекомплекта оккупантами на поле настолько высокие, что уже начал ощущаться дефицит снарядов. Однако вскоре ситуация для них может значительно ухудшится.

Как сообщает Reuters, представитель Пентагона во время брифинга заявил, что уже сейчас россиянам приходится снимать с хранения боеприпасы, которые были изготовлены почти полвека назад.

"Они сняли боеприпасы с устаревших запасов, что свидетельствует о том, что они готовы использовать эти старые боеприпасы, некоторые из которых были произведены более 40 лет назад", — сказал чиновник.

По оценке оборонного ведомства США, если россия продолжит использовать снаряды такими темпами, то все "пригодные" боеприпасы у нее закончатся к началу 2023 года.

По его словам, Москве в таком случае придется либо искать боеприпасы в других странах, вроде КНДР и Ирана, либо использовать более старые снаряды.

Использование старых снарядов, говорит он, сопровождается риском того, что они не выстрелят или не взорвутся при попадании.

Стоит отметить, что из-за потерь на фронте и выхода оружия из строя вследствие интенсивного использования, оккупантам приходится ставить в строй даже "музейные экспонаты". В частности на фронте уже были замечены гаубицы Д-1, последняя из которых была произведена в 1949 году.