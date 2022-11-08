Совсем все плохо – оккупанты похвастались оружием возрастом 73 года

Дела у оккупантов похоже таковы, что на новое оружие они даже не рассчитывают

Оккупанты, несущие колоссальные потери в военной технике, уже не стесняются хвастаться применением вооружений, которые производились как минимум в 1949 году, и даже гордятся этим.

Так, в Телеграмм-канале украинского журналиста Андрея Цаплиенко был опубликован ролик с улыбающимися лицами артиллеристов оккупантов, которые стреляют из 152-мм гаубицы Д-1.

Д-1 на передовой

Улыбка и гордость россиян удивляет, ведь Д-1, из которой им приходится стрелять, это раритет времен Великой Отечественной войны.

Гаубица Д-1: полностью устарела, но другой нет

Украинский военный историк Андрей Харук рассказал историю создания гаубицы, которая начала производиться в далеком 1943 году, чтобы Красная армия имела в штате дивизий тяжелую пушку. Прежняя, М-10, была слишком тяжелой, а тягачей для ее перевозки не хватало.

"Д-1 создали, наложив ствол М-10 (с добавленным дульным тормозом) на усиленный лафет от 122-мм гаубицы М-30. Получилась достаточно легкая система, которую вполне мог тянуть ленд-лизовский "Студебеккер". Парадокс, но в стрелковые дивизии Д-1 так и не попала – на время появления 152-мм гаубицы уже вывели из штата этих соединений. Вместо этого Д-1 поступали в корпусные артполки и артиллерию РВГК", — говорит об истории появления гаубицы эксперт.

Кстати Д-1, хотя выпускалась всего 6 лет – до 1949 года, была произведена в количестве более 2800 единиц, многие из которых успели послужить в различных конфликтах по всему миру. До сих пор они состоят на вооружении армий Кубы, Мозамбика, Туркменистана и Кыргызстана. Еще более 700 таких пушек остались на хранении в рф.

Как подчеркивает Андрей Харук, учитывая, что самые молодые Д-1 выпущены 73 года назад, состояние их далеко не идеальное.

"На современном поле боя Д-1 будет выглядеть бледно. Ее ствол длиной 23 калибра обеспечивает максимальную дальность огня только 12 км – на 5 км меньше, чем у тоже не новой гаубицы Д-20, такого же калибра, но со стволом длиной 34 калибра. И это не говоря уже о современных 155-мм артсистемах. Да что там говорить – даже 105-мм гаубица L119, поставляемая нам союзниками, имеет большую дальность стрельбы — до 14 км", — говорит о полной технической отсталости Д-1 на современном поле боя Андрей Харук.

Впервые Д-1 были замечены в районе сосредоточения оккупантов в октябре, правда тогда их только везли на передовую.