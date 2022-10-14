Аналоговнет уже 70 лет как – оккупанты притащили на фронт настоящий антиквариат

На фронте засветилась пушка которой может быть минимум 73 года

В Телеграмм-каналах появилось фото настоящего раритета, который вместо музея оказался на вооружении оккупантов. Речь идет о 152-мм гаубице Д-1 выпуска 1943 года.

Д-1, как пишет украинский военный историк Андрей Харук, по сути – эрзац военного времени, попытка создать дивизионную гаубицу калибра 152 мм. До Второй мировой войны в СССР выпускалась 152-мм гаубица М-10, однако для дивизионного звена оно было слишком тяжелым – в СССР не хватало мощных тягачей.

"Д-1 создали, наложив ствол М-10 (с добавленным дульным тормозом) на усиленный лафет от 122-мм гаубицы М-30. Получилась достаточно легкая система, которую вполне мог тянуть ленд-лизовский "Студебеккер". Парадокс, но в стрелковые дивизии Д-1 так и не попала – на время появления 152-мм гаубицы уже вывели из штата этих соединений. Вместо этого Д-1 поступали в корпусные артполки и артиллерию РВГК", — говорит об истории появления гаубицы эксперт.

Образец оказался довольно неплохим, но только для военного времени, уже в 1949 году выпуск Д-1 прекратился, всего же их успели выпустить более 2800 единиц, многие из которых успели послужить в различных конфликтах по всему миру. До сих пор они служат в армиях Кубы, Мозамбика, Туркменистана и Кыргызстана.

Д-1 перевозимая оккупантами

Есть такие гаубицы и в самой россии — по состоянию на 2017 год порядка 700 единиц.

"Учитывая, что самые "молодые" из них выпущены 73 года назад – состояние их далеко не идеальное. Но для чмобиков пригодятся. На современном поле боя Д-1 будет выглядеть бледно. Ее ствол длиной 23 калибра обеспечивает максимальную дальность огня только 12 км – на 5 км меньше, чем у тоже не новой гаубицы Д-20, такого же калибра, но со стволом длиной 34 калибра. И это не говоря уже о современных 155-мм артсистемах. Да что там говорить – даже 105-мм гаубица L119, поставляемая нам союзниками, имеет большую дальность стрельбы — до 14 км", — говорит о полной технической отсталости Д-1 на современном поле боя Андрей Харук.

Тем временем ВСУ готовятся к получению еще 32 артсистем калибра 155-мм, которые значительно усилят артиллерия ВСУ.