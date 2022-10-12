Артиллерия ВСУ получит еще больше преимущества – партнеры передают важное оружие

ВСУ получат больше 30 артсистем, в том числе новейшие

Украина может получить в ближайшее время сразу 32 артиллерийские системы калибра 155 мм. Речь идет о самоходных артиллерийских установках (САУ) Zuzana и Zuzana-2. Ровно половину из них, 16 единиц, ВСУ получат от Словакии, а вторую половину — от Германии, Дании и Норвегии.

Была Dana стала Zuzana

САУ Zuzana является модернизацией 152-мм САУ Dana производства 70-х годов, разработанной в Чехословакии под стандарты СССР, что выражалось в 152-мм калибре снаряда.

После распада Чехословакии, Словакия перешла на стандарты НАТО и в 1998 году создала на базе Dana новую САУ калибром 155 мм и длиной ствола 45 калибров, получившую название Zuzana.

Более длинный ствол позволил значительно улучшить показатели Zuzana по дальности стрельбы – если Dana могла стрелять максимум на 20 км, то у "Zuzana" этот показатель вырос почти вдвое – до 39 км, благодаря более длинному стволу в 45 калибров.

Масса САУ Zuzana составляет 32 тонны, расчет из 4 человек способен производить из орудия не менее 5 выстрелов в минуту, а боезапас артустановки равен 40 снарядам.

Именно такие орудия получит Украина от Германии, Норвегии и Дании. А вот Словакия, собственно и производящая Zuzana, пообещала передать ВСУ более современную версию САУ, с индексом 2.

Zuzana-2, это модернизированная версия САУ, которую войска самой Словакии начали получать только в 2021 году. Ее отличиями являются более длинный ствол орудия – 52 калибра, что позволило увеличить дальность стрельбы до более чем 40 км, автоматизация артогня, что позволяет снизить расчет до 3 человек, и новая башня с оборотом на 360 градусов и улучшенной броней.

16 подобных САУ Zuzana-2 Украина получит от Словакии, которая ранее уже передавала их, а всего же ВСУ смогут обзавестись 32 мобильными артсистемами, которые превосходят в дальности и точности артиллерию оккупантов.

Сделать работу этих САУ еще более успешными смогут радары контрбатарейной борьбы, также имеющиеся на вооружении Украины.