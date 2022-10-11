MAMBA не всегда кусает – ВСУ используют британскую РЛС, чтобы разведывать позиции артиллерии врага

Британские РЛС помогают артиллерии ВСУ

На передовой в составе войск ВСУ был замечен радиолокационный комплекс противобатарейной борьбы МАМВА. Как сообщает Телеграмм-канал СтратКом ЗСУ он находится в 15-й отдельной бригаде артиллерийской разведки.

РЛС МАМВА является радаром, задача которого выявлять позиции вражеской артиллерии и передавать целеуказание для собственных средств поражения.

Впервые данная станция была задействована ВС Великобритании в 2002 году и способна обнаруживать, распознавать, классифицировать ракеты и минометные снаряды, а также давать оценку уровня угрозы того или иного объекта.

Дальность обнаружения позиций врага у РЛС МАМВА составляет 20-30 км, а сама цель определяется с точностью до 20 метров. На обслуживание комплекса необходимы 8 человек, специально обученных операторов, которые могут определить до 8 целей одновременно.

После определения позиции врага, данные автоматически передаются в центр боевого управления, при этом МАМВА может также корректировать артиллерийский огонь, который ведется по ее координатам.

Комплекс МАМВА может быть как стационарным, так и установлен на гусеничный автомобиль Alvis Hagglunds BV206, а на развертывание РЛС уходит всего несколько минут.

Помимо РЛС получаемых от западных партнеров, на вооружении Украины есть радары контрбатарейной борьбы как собственного производства, так и трофейные российские.