На свій страх та ризик: росіяни почали використовувати снаряди сорокарічної давності

Окупанти можуть вистріляти всі свої "придатні" снаряди на початку нового року

Темпи використання боєкомплекту окупантами на полі настільки високі, що почав відчуватися дефіцит снарядів. Однак незабаром ситуація для них може значно погіршитись.

Як повідомляє Reuters, представник Пентагону під час брифінгу заявив, що вже зараз росіянам доводиться знімати зі зберігання боєприпаси, виготовлені майже півстоліття тому.

"Вони зняли боєприпаси зі застарілих запасів, що свідчить про те, що вони готові використовувати ці старі боєприпаси, деякі з яких було зроблено понад 40 років тому", — сказав чиновник.

За оцінкою оборонного відомства США, якщо росія продовжить використовувати снаряди такими темпами, всі "придатні" боєприпаси у неї закінчаться до початку 2023 року.

За його словами, Москві в такому разі доведеться або шукати боєприпаси в інших країнах, на кшталт КНДР та Ірану, або використовувати старіші снаряди.

Використання старих снарядів, каже він, супроводжується ризиком того, що вони не вистрілять або не вибухнуть під час влучання.

Варто зазначити, що через втрати на фронті та виходу зброї з ладу внаслідок інтенсивного використання, окупантам доводиться ставити в дію навіть "музейні експонати". Зокрема на фронті вже були помічені гаубиці Д-1, остання з яких була зроблена в 1949 році.