Сплошные руины: российские пропагандисты показали, во что превратили Соледар

Россияне превратили Соледер в руины

Несмотря на заявления российских пропагандистов, украинские защитники продолжают удерживать оборону Соледара, на который оккупанты бросили огромные силы. В попытках захвата города враг, в уже присущей ему манере, не считается ни со своими потерями ни с самим городом, буквально стирая его с лица земли. Ранее спокойный и тихий населенный пункт с населением 10 тысяч человек, с приходом "русского мира" превратился в руины.

Сейчас росСМИ, не скрывая толи радости от уничтожения всего украинского, толи хвастовства, в попытках доказать, что, что-то еще могут, попутно заявляя, о якобы полном контроле над городом, сами же выставляют на показ следы своих преступлений. На опубликованных ими снимках можно увидеть, как оккупанты просто "заливали" некогда мирный город артиллерией, разрушая все здания в округе.

О плотности артиллерийского огня можно также судить и по воронкам от снарядов, коих вокруг и в самом Соледаре тысячи и тысячи. Некоторые поля стали похожи на поверхность Марса, c кратерами, через каждый метр, которые видны даже со спутника.

Другие же распространяют фотографии уже с самого места событий, где оккупанты фотографируются вокруг разрушенных церквей и предприятий.

Так, например, теперь выглядит крупнейшее на территории Центральной и Восточной Европы предприятие по добыче поваренной соли "Артемсоль".

Напомним, ранее мы писали о том, что экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал почему Соледар и Бахмут так важны для россиян.

Также мы сообщали о том, что у Зеленского назвали вероятные потери россии под Бахмутом и Соледаром.