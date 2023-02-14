Чеченского генерала отравили - это сигнал кадырову и не только: что задумал кремль

Отравление апты алаутдинова выглядит как спланированная операция спецслужб

Отравление ближайшего друга главы чечни рамзана кадырова генерала апты алаудинова является частью внутриполитического противостояния в россии. Таким образом "традиционные" элитные группы и силовые структуры пытаются сдерживать нетрадиционные, несистемные группы, которые в последнее время усилили свои позиции на фоне войны в Украине и агрессивной военной пропаганды в рф.

К такому выводу пришли специалисты Украинского института будущего.

"К таким "новым силовым центрам" относятся чеченские подразделения, лояльные лично рамзану кадырову, наемники частной военной компании "Вагнер" ввгения пригожина и отдельные общественные и медийные персоны типа игоря гиркина, владимира соловьева и ряда так называемых "военкоров", — говорится в материале.

Всем вышеперечисленным несистемным группам за время войны удалось увеличить свою аудиторию, укрепляя свои политические позиции. Они получили публичную трибуну для выступлений, а также стали флагманами в военной пропаганде, которую развернула москва для управления внутренней аудиторией.

В материале отмечается, что как часто бывает в подобных ситуациях, такие несистемные, но амбициозные исполнители в определенных обстоятельствах могут начать играть свою игру, набирать ресурс для создания своих политических проектов, становиться все более автономными внутри системы, вплоть до выхода за ее пределы, а это, в свою очередь, прямо противоречит интересам Кремля, ведь создает целый ряд рисков, в числе которых размытие монополии государства в насилие, расфокус внимания внутренней аудитории, прямая угроза политической власти.

"Наиболее ярким проявлением этого кризиса явился рост популярности бренда "вагнеровцев" евгения пригожина. Он всячески рекламирует их действия на фронте и ради этого даже вступил в открытый публичный конфликт с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу. В прошлом году, когда "вагнеровцы" убили своего бойца Евгения Нужина кувалдой, сняли это на видео и открыто кичились этим фактом, они фактически подорвали позиции официальных органов власти в рф, которые должны расследовать подобные инциденты. Именно поэтому, с начала года, российское политическое руководство приступило к подавлению потенциальных конкурентов и проблемных деятелей, с которыми они не знали и не знают, что делать", — говорится в статье.

Примером этому специалисты называют ситуацию с вагнеровцем Дмитрием Якущенко. 13 февраля (в тот же день, когда отравили чеченского генерала) пригожин вдруг опубликовал видео, из которого видно, что Дмитрий Якущенко – еще один якобы "дезертир", которого накануне на видео убили кувалдой – предварительно живой, и продолжает воевать в рядах ЧВК Вагнер".

"Таким образом пригожин полностью сдает назад в истории со своими откровенными казнями людей, очевидно, не очень нравившихся отдельным российским элитам", — пишут специалисты.

Специалисты считают, что отравлением окружения кадырова кремль отправляет послание самому главе Чечни и другим несистемным группам, с которыми правительство рф пока не знает, что делать и в какие структуры интегрировать, не создавая для себя потенциальной угрозы.

"Центральная власть пытается удержать управляемость процессами, не потерять монополию на насилие и не допускать слишком откровенного "самостоятельства" в силовом секторе, который сейчас выходит на первый план в связи с войной в Украине", — считают в Институте будущего.

По мнению сотрудников института, отравление апты алаутдинова выглядит как спланированная операция российских спецслужб (или других силовых структур), которая, впрочем, вряд ли была направлена ​​именно на убийство чеченского командира, а скорее на устрашение кадырова и других несистемных политиков, решивших за время войны расширить свои влияния.

"Месседж Кремля состоит в том, что кадыров, пригожин и их бойцы должны оставаться в рамках существующей системы военного командования, управляемой кремлем информационной кампании, и не критиковать военное командование без приказа сверху….Удар по апты алаутдинову – это удар по ближайшему окружению кадырова, и одновременно с этим по его региональным политическим амбициям", — указывается в статье.

Также специалисты отмечают, что борьба между центральными силовыми и несистемными структурами уже находится в острой фазе.

"При этом не важно, было отравление согласовано с путиным или нет. Борьба между центральными силовыми структурами и несистемными уже находится в острой фазе, поэтому не исключено, что подобные инциденты могли произойти как результат этого конфликта, который путин не всегда контролирует. Именно потеря управляемости процессами является главным страхом путина и его окружения, поэтому идти на радикальные шаги против своих потенциальных соперников, но очень полезных в нынешней войне, он все еще не готов", — резюмируют сотрудники института.

Напомним, ранее мы писали о том, что известно об отравленном командире отряда "Ахмат".

Также мы сообщали о том, что кадыров размечтался о переговорах с Зеленским, взятии Киева и еще двух городов.