"В TikTok батле?": кадыров размечтался о переговорах с Зеленским, взятии Киева и еще двух городов

кадыров снова разразился нелепыми заявлениями

Изрядно растолстевший "пехотинец путина" рамзан кадыров размечтался, что ему выпадет честь лично вести переговоры с президентом Украины. Кроме этого глава Чечни сделал массу новых нелепых заявлений о войне, Украине и россии.

Свой поток невнятных умозаключений кадыров выплеснул в интервью пропагандистам из телеканала "Россия 1".

Так, по его мнению, россии вести переговоры с Зеленским "неправильно", однако в тоже время кадыров мечтает о переговорах с президентом "один на один" и даже думает, что он сможет в этом добиться успехов.

"Я считаю, что Зеленский – террорист, деревенский сатанист, фашист он. И с ним вести переговоры, я считаю, неправильно. Вот если меня отправят к нему один на один, то можно было вести переговоры. Но я быстро переубедил бы его. Я бы быстро подписал бы все документы, которые необходимы. А так сделать из него героя там, вести с ним переговоры, я считаю, неправильно", — заявил кадыров, добавив, что "Я ничего не сказал бы, и заставил бы сделать то, что нужно. Я психолог. Я понимаю очень хорошо людей, я могу управлять".

Кроме этой мысли глава Чечни еще решил покомментировать и ход так называемой "спецоперации". И здесь также не обошлось без наивных и нелепых заявлений. Так, например, российские отрицательные наступления и оставление ранее захваченных территорий кадыров обозвал "военно-тактическим ходом". При этом армии, которая совершает такие хитрые "тактические ходы", по его мнению, вполне под силу дойти до Киева "если будет приказ президента". Да и вообще в рамках "спецоперации" он считает, что необходимо оккупировать Одессу и Харьков.

Стоит отметить, что подобные заявления в сети вызвали максимум смех пользователей. Многие отмечают, мечтая о переговорах с Зеленским губернатор Чечни явно много о себе возомнил.

Напомним, ранее мы писали о том, что известного кадыровского генерала, воевавшего в Украине, отравили.

Также мы сообщали о том, что кадыров хочет заселить Украину чеченцами.