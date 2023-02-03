Прокуратура Украины вызывает пригожина на допрос 13, 14 и 15 февраля

Руководитель российской ЧВК "Вагнера" евгений пригожин, которому Офис генерального прокурора Украины объявил о подозрении и вызвал в прокуратуру, заявил, что в Киев не поедет.

В Telegram-канале пресс-службы пригожина появился ответ главы ЧВК для журналистов на вопрос о том, как он может прокомментировать информацию о вручении ему подозрения и вызова в прокуратуру Украины.

В одиночку направляться в Киев "повар путина" не готов. Вместо этого он сделал дерзкое заявление, в котором предложил украинской стороне "сдать Бахмут".

"Безусловно, моя поездка в Киев исключена. Здоровый человек не ходит с голой жо*ой на мороз. А в составе дружного коллектива ЧВК "Вагнер", объективности ради, в эти сроки до Киева я добраться не успею. Хотя… заканчивайте сопротивляться в Бахмуте, тогда могу зайти с территории Белоруссии. Вот и поговорили по поводу целостности. А если серьезно, приезжайте в Бахмут, сядем спокойно и все обсудим", — нагло заявил пригожин в своем комментарии прессе.

Отметим, что 3 февраля генпрокурор Украины Андрей Костин сделал заявление о вручении подозрения руководителю ЧВК "Вагнера" евгению пригожину в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Было установлено, что российский режим наделил его рядом полномочий, в рамках которых он мог вербовать, подготавливать и управлять подчиненными, принимающими участие в войне в Украине. Прокуратура вызвала пригожина на допрос 13, 14 и 15 февраля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ЧВК "Вагнера" готова набирать на войну в Украину не только зэков, но и женщин, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Добавим, что по данным "Руси Сидящей", общественного движения, объединяющего сидельцев, их родственников и сочувствующих, на январь 2023 пригожин завербовал в ЧВК "Вагнер" более 50 тысяч зэков. Из них воюют в Украине только 10 тысяч. Остальные — убиты, ранены, пропали без вести, сдались или дезертировали, в том числе в Россию, с оружием в руках.