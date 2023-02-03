Прокуратура України викликає пригожина на допит 13, 14 та 15 лютого

Керівник російської ПВК "Вагнера" євген пригожин, якому Офіс генерального прокурора України оголосив про підозру і викликав до прокуратури, заявив, що до Києва не поїде.

У Telegram-каналі пресслужби пригожина з’явилася відповідь голови ПВК для журналістів на запитання про те, як він може прокоментувати інформацію про вручення йому підозри та виклик до прокуратури України.

Поодинці прямувати до Києва "кухар путіна" не готовий. Натомість він зробив зухвалу заяву, в якій запропонував українській стороні "здати Бахмут".

"Безумовно, моя поїздка до Києва виключена. Здорова людина не ходить з голою ду*ою на мороз. А у складі дружного колективу ПВК "Вагнер", заради об’єктивності, в ці строки до Києва я дістатися не встигну. Хоча… закінчуйте чинити опір у Бахмуті. Тоді можу зайти з території Білорусії. От і поговорили з приводу цілісності. А якщо серйозно, приїжджайте до Бахмута, сядемо спокійно і все обговоримо", — нахабно заявив пригожин у своєму коментарі пресі.

Зазначимо, що 3 лютого генпрокурор України Андрій Костін зробив заяву про вручення підозри керівнику ПВК "Вагнер" євгену пригожину в зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України. Було встановлено, що російський режим наділив його низкою повноважень, у рамках яких він міг вербувати, готувати і керувати підлеглими, які беруть участь у війні в Україні. Прокуратура викликала пригожина на допит 13, 14 та 15 лютого.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ПВК "Вагнера" готова набирати на війну в Україну не лише зеків, а й жінок, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі.

Додамо, що за даними "Русі Сидячої", громадського руху, що об'єднує сидільців, їхніх родичів та співчуваючих, на січень 2023 року пригожин завербував у ПВК "Вагнер" понад 50 тисяч зеків. Із них воюють в Україні лише 10 тисяч. Решта — вбита, поранена, зникла безвісти, здалася або дезертувалася, в тому числі в Росію, зі зброєю в руках.