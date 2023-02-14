Чеченського генерала отруїли - це сигнал кадирову і не тільки: що задумав кремль

Отруєння апти алаутдінова виглядає як спланована операція спецслужб

Отруєння найближчого друга глави чечні рамзана кадирова генерала апти алаудінова є частиною внутрішньополітичного протистояння у росії. Таким чином, "традиційні" елітні групи та силові структури намагаються стримувати нетрадиційні, несистемні групи, які останнім часом посилили свої позиції на тлі війни в Україні та агресивної військової пропаганди в росії.

Такого висновку дійшли фахівці Українського інституту майбутнього.

"До таких "нових силових центрів" відносяться чеченські підрозділи, лояльні особисто памзану кадирову, найманці приватної військової компанії "Вагнер" євгена пригожина та окремі громадські та медійні персони на кшталт ігоря гіркіна, володимира соловйова та ряду, так званих, воєнкорів", — говориться в матеріалі.

Всім переліченим вище несистемним групам за час війни вдалося збільшити свою аудиторію, зміцнюючи свої політичні позиції. Вони отримали публічну трибуну для виступів, а також стали флагманами у військовій пропаганді, яку розгорнула москва для управління внутрішньою аудиторією.

У матеріалі наголошується, що як часто буває в подібних ситуаціях, такі несистемні, але амбітні виконавці за певних обставин можуть почати грати свою гру, набирати ресурс для створення власних політичних проектів, ставати все більш автономними всередині системи, аж до виходу за її межі, а це, у свою чергу, прямо суперечить інтересам кремля, адже створює цілу низку ризиків, серед яких розмиття монополії держави в насильство, розфокус уваги внутрішньої аудиторії, пряма загроза політичній владі.

"Найбільш яскравим проявом цієї кризи стало зростання популярності бренду "вагнерівців" Євгена Пригожина. Він усіляко рекламує їхні дії на фронті, і заради цього навіть вступив у відкритий публічний конфлікт із начальником Генштабу Валерієм Герасимовим та міністром оборони Сергієм Шойгу. Минулого року, коли "вагнерівці" вбили свого бійця Євгена Нужина кувалдою, зняли це на відео і відкрито хизувалися цим фактом, вони фактично підірвали позиції офіційних органів влади у рф, які мали б розслідувати подібні інциденти. Саме тому, від початку року, російське політичне керівництво взялося за придушення потенційних конкурентів та проблемних діячів, із якими вони не знали і не знають, що робити", — йдеться у статті.

Прикладом цього фахівці називають ситуацію з вагнерівцем Дмитром Якуценком. 13 лютого (в той же день, коли отруїли чеченського генерала) пригожин раптом опублікував відео, з якого видно, що Дмитро якущенко – ще один нібито "дезертир", якого напередодні на відео вбили кувалдою – попередньо живий, і продовжує воювати в лавах ПВК Вагнер ".

"Таким чином пригожин повністю здає назад в історії зі своїми відвертими стратами людей, які, очевидно, не дуже подобалися окремим російським елітам", — пишуть фахівці.

Фахівці вважають, що отруєнням оточення кадирова кремль відправляє послання самому главі Чечні та іншим несистемним групам, з якими уряд росії поки не знає, що робити і в які структури інтегрувати, не створюючи собі потенційної небезпеки.

"Центральна влада намагається утримати керованість процесами, не втратити монополію на насильство і не допускати надто відвертого "самостійності" у силовому секторі, який зараз виходить на перший план у зв’язку з війною в Україні", — вважають в інституті майбутнього.

На думку співробітників інституту, отруєння апти алаутдінова виглядає як спланована операція російських спецслужб (або інших силових структур), яка, втім, навряд чи була спрямована саме на вбивство чеченського командира, а скоріше на залякування Кадирова та інших несистемних політиків, які вирішили за час війни розширити свої впливи.

"Меседж Кремля полягає у тому, що Кадиров, Пригожин та їхні бійці повинні лишатися у межах існуючої системи військового командування, керованої Кремлем інформаційної кампанії, і не критикувати військове командування без наказу зверху…Удар по Апти Алаутдінову – це удар по найближчому оточенню Кадирова, і одночасно з цим по його регіональним політичним амбіціям", — зазначається у статті.

Також фахівці зазначають, що боротьба між центральними силовими та несистемними структурами вже перебуває у гострій фазі.

"При цьому, не важливо, чи було отруєння узгоджене з Путіним, чи ні. Боротьба між центральними силовими структурами та несистемними вже перебуває у гострій фазі, а відтак не виключено, що подібні інциденти могли статися як результат цього конфлікту, який Путін не завжди контролює. Саме втрата керованості процесами є головним страхом Путіна та його оточення, а тому йти на радикальні кроки проти своїх потенційних суперників, але дуже корисних у нинішній війні, він все ще не готовий", — резюмують співробітники інституту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомо про отруєного командира загону "Ахмат".

Також ми повідомляли про те, що кадиров мріяв про переговори з Зеленським, взяття Києва та ще двох міст.