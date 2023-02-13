"У TikTok батлі?": кадиров розмріявся про переговори з Зеленським, взяття Києва та ще двох міст

кадиров знову вибухнув безглуздими заявами

"піхотинець путіна" рамзан кадиров, який неабияк потовстів, розмріявся, що йому випаде честь особисто вести переговори з президентом України. Крім цього глава Чечні зробив масу нових безглуздих заяв про війну, Україну та росію.

Свій потік невиразних висновків кадиров виплеснув в інтерв’ю пропагандистам із телеканалу "Росія 1".

Так, на його думку, росії вести переговори з Зеленським "неправильно", проте водночас кадиров мріє про переговори з президентом "віч-на-віч" і навіть думає, що він зможе в цьому досягти успіхів.

"Я вважаю, що Зеленський — терорист, сільський сатаніст, фашист він. І з ним вести переговори, я вважаю, неправильно. Ось якщо мене відправлять до нього віч-на-віч, то можна було вести переговори. Але я швидко переконав би його. Я би швидко підписав би всі документи, які необхідні. А так зробити з нього героя там, вести з ним переговори, я вважаю, неправильно", — заявив кадиров, додавши, що "Я нічого не сказав би, і змусив би зробити те, що треба. Я психолог. Я розумію дуже добре людей, я можу керувати".

Окрім цієї думки, голова Чечні ще вирішив покоментувати і хід так званої "спецоперації". І тут також не обійшлося без наївних та безглуздих заяв. Так, наприклад, російські негативні наступи та залишення раніше захоплених територій кадиров обізвав "військово-тактичним ходом". При цьому армії, яка робить такі хитрі "тактичні ходи", на його думку, цілком під силу дійти до Києва "якщо буде наказ президента". Та й загалом у рамках "спецоперації" він вважає, що необхідно окупувати Одесу та Харків.

Варто зазначити, що подібні заяви у мережі викликали максимум сміх користувачів. Багато хто наголошує, мріючи про переговори з Зеленським губернатор Чечні явно багато про себе уявив.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомого кадировського генерала, який воював в Україні, отруїли.

Також ми повідомляли, що кадиров хоче заселити Україну чеченцями.