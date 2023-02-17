"Відмінні перспективи подохнути під вогнем ЗСУ": вбивці чвк "вагнер" плачуться через нестачу снарядів

Вбивці та зеки пригожина впевнені, що насправді склади країни-агресора забиті снарядами

В Росії триває "захоплююча битва" кадрових військових і вбивць-головорізів з так званої "приватної військової компанії "Вагнер". Незважаючи на те, що кілька тижнів тому кадировець апті алаудінов (отруєний згодом ) передав зекам пригожина сто двадцять вісім 120 мм мін та сорок танкових снарядів, у них знову намічається "снарядний голод".

Зокрема, у відео, яке розповсюдили російські ТГ-канали, жорстокі найманці плачуться, що їм нема чим воювати (ролик "Бази" перепостив військовий аналітик Ігаль Левін).

"На даний момент ми повністю відрізані від постачання боєприпасів… Ми впевнені, що десь на складах ці боєприпаси є, і ми їх гостро потребуємо ", – каже на відео один із бойовиків.

За словами вагнерівців, їм не вистачає боєприпасів для гаубиць, протитанкових гармат, танків та мінометів.

Відеозвернення артилеристів з'вилося відразу після інтерв’ю власника вагнера євгена пригожина, де він розкритикував міноборону ерефії за повільність і бюрократію.

"Вже до Нового року взяли б Бахмут, якби не жахлива військова бюрократія та не палиці у колеса, які ставляться щодня ", — сказав терорист.

"Обійшов усі відомі мені кабінети в москві і продовжуватиму це робити, поки хлопці не отримають усе те, що їм необхідно. Навіть якщо на мене в одному з кабінетів одягнуть наручники і посадять за так звану дискредитацію армії", — поскаржився ватажок убивць.

Інакше кажучи, міноборони країни-агресора вирішило залишити вбивць вагнера без засобів убивства. "Залишилося подохнути під вогнем ЗСУ", — плачеться в коментарі один із так званих "воєнкорів". І таку гризню в лавах путінських негідників не можна не вітати: чим більше ці нелюди повбивають один одного, тим менше куль і снарядів доведеться витратити на них бійцям ЗСУ.

Раніше розповідалося про те, що вагнерівцям, у принципі, і не потрібні снаряди – адже вони мають кувалди для вбивств колишніх однодумців, а саме такі "подвиги" у них виходять найкраще.