Ворог знову випустив по Україні ракетний залп: відомо про перші вибухи

Сили ППО працюють

Російські окупанти вранці 18 лютого атакували Україну ракетами – повідомляється про перші вибухи у західній частині України. Ракети також почали збивати українські сили ППО.

Інформацію про два вибухи підтвердив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій. Міський голова Олександр Семчишин повідомив, що вибухи пролунали на території громади.

Рахунок на збиті ракети також уже відкритий – про це повідомляє голова ОВА Миколаївщини Віталій Кім. Він також розмістив фото з предметом, що димить, схожим на залишок ракети.

У Дніпропетровській та Одеській областях через загрозу застосовуються екстрені відключення світла та інші обмежувальні заходи. Це робиться, щоб уникнути серйозних пошкоджень інфраструктури у разі "прильотів". В Одесі міськелектротранспорт направляють до депо. Інформацію підтвердили у ДТЕК. Також превентивні відключення торкнуться Києва та Київської області. Повідомляють про подібні заходи і з інших регіонів, де управління здійснюється обленерго, зокрема Запорізької області.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні готуються до того, що ворог може посилити атаки найближчими днями. Наближається річниця вторгнення, а росіяни люблять символічні дати, вважають у РНБО.