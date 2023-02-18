Більше підтримки України та покарання для росії: про що говорили світові лідери на Мюнхенській конференції

Про що говорили світові лідери під час конференції

У німецькому Мюнхені триває другий день традиційної щорічної Конференції з безпеки. Примітно, що цього року він проходить напередодні річниці початку російського вторгнення в Україну, а тому цій темі було присвячено багато заяв західних політиків.

"Телеграф" зібрав головні заяви, які пролунали на головному західному форумі із зовнішньої політики та політики безпеки у суботу, 18 лютого.

Війна проти Молдови

Президент Молдови Майя Санду заявила, що гібридна війна росії проти її країни вже розпочалася і зараз безпека забезпечується лише силами України.

"Поки Україна бореться за свою територію, немає безпосередньої небезпеки", — сказала вона і закликала до спільної боротьби з російською пропагандою та дезінформацією.

Дії росії є злочином

Дії окупаційних військ в Україні є злочином проти людства, заявила віцепрезидент США Камала Харріс.

"Як юрист я знаю чітко про важливість збору фактів та перевірки законності. У разі дій рф в Україні ми досліджували докази. Ми знаємо правові стандарти. І тут немає сумнівів, це злочини проти людства", — зазначила вона.

Подібну думку поділяє і прем’єр Великобританії Ріші Сунак, який закликав усім світом притягнути росію до відповідальності.

"Ми повинні домогтися правосуддя через Міжнародний кримінальний суд за її огидні воєнні злочини. Також рф повинна відповісти за жахливі руйнування в Україні", — сказав він.

Військову підтримку необхідно збільшувати

Крім того, Сунак закликав наростити збройну допомогу Україні.

"Зараз настав час подвоїти нашу підтримку. Коли путін розпочав цю війну, він зробив ставку на те, що наша рішучість похитнеться. Але ми довели, що він помилявся тоді, і ми доведемо, що він помиляється зараз", — сказав він.

За його словами, Британія стане першою країною, яка передасть Україні зброю великого радіуса дії.

Важливість західної підтримки

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зазначила, що якби Захід не надав підтримку, то події Бучі та Маріуполя повторювалися по всій території України.

"Тому ті, хто запитують: який ефект санкцій, який ефект міжнародної підтримки? Результат у тому, що ми, на жаль, не можемо повернути мир, оскільки рф все ще хоче зруйнувати Україну, але ми змогли врятувати мільйони людських життів", — сказала вона.

Літаки для ЗСУ

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що рано чи пізно Захід передасть бойові літаки, проте на це піде більше часу. Водночас він запропонував партнерам розпочати навчання пілотів уже зараз без додаткових зобов’язань.

"Це наш запит до всіх наших друзів, хто може потенційно поділитися з Україною літаками: почніть тренування якнайшвидше, без взяття на себе саме зараз якихось додаткових зобов’язань", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, на Мюнхенській конференції також виступив глава МЗС Китаю Ван І. З його виступу стало зрозуміло, що Пекін продовжує підтримувати кремль, хоча неофіційно попередив путіна про неможливість використання будь-якої ядерної зброї.