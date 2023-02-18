Больше поддержки Украины и наказание для россии: о чем говорили мировые лидеры на Мюнхенской конференции

О чем говорили мировые лидеры во время конференции

В немецком Мюнхене проходит второй день традиционной ежегодной Конференции по безопасности. Примечательно, что в этом году он проходит накануне годовщины начала российского вторжения в Украину, а потому этой теме были посвящены многие заявления западных политиков.

"Телеграф" собрал главные заявления, которые прозвучали на главном западном форуме по внешней политике и политике безопасности в субботу, 18 февраля.

Война против Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что гибридная война россии против ее страны уже началась и сейчас безопасность обеспечивается лишь силами Украины.

"Пока Украина сражается за свою территорию, нет непосредственной опасности", — сказала она и призвала к совместной борьбе с российской пропагандой и дезинформацией.

Действия россии являются преступлением

Действия оккупационных войск в Украине являются преступлением против человечества, заявила вице-президент США Камала Харрис.

"Как юрист я знаю четко о важности сбора фактов и проверки законности. В случае действий рф в Украине мы исследовали доказательства. Мы знаем правовые стандарты. И здесь нет сомнений, это преступления против человечества", — отметила она.

Подобное мнение разделил и премьер Великобритании Риши Сунак, который призвал всем миром привлечь россию к ответственности.

"Мы должны добиться правосудия через Международный уголовный суд за ее отвратительные военные преступления. Также рф должна ответить за ужасные разрушения в Украине", — сказал он.

Военную поддержку необходимо увеличивать

Кроме того, Сунак призвал нарастить оружейную помощь Украине.

"Сейчас пришло время удвоить нашу поддержку. Когда Путин начал эту войну, он сделал ставку на то, что наша решимость пошатнется. Но мы доказали, что он ошибался тогда, и мы докажем, что он ошибается сейчас", — сказал он.

По его словам, Британия станет первой страной, которая передаст Украине оружие большого радиуса действия.

Важность западной поддержки

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что если бы Запад не стал оказывать поддержку, то события Бучи и Мариуполя повторялись по всей территории Украины.

"Поэтому те, кто спрашивают: какой эффект санкций, какой эффект международной поддержки? Результат в том, что мы, к сожалению, не можем вернуть мир, поскольку рф все еще хочет разрушить Украину, но мы смогли спасти миллионы человеческих жизней", — сказала она.

Самолеты для ВСУ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что рано или поздно Запад передаст боевые самолеты, однако на это уйдет больше времени. Вместе с тем он предложил партнерам начать обучение пилотов уже сейчас без дополнительных обязательств.

"Это наш запрос ко всем нашим друзьям, кто может потенциально поделиться с Украиной самолетами: начните тренировки как можно скорее, без взятия на себя конкретно сейчас каких-то дополнительных обязательств", — сказал он.

Как сообщалось ранее, на Мюнхенской конференции также выступил глава МИД Китая Ван И. С его выступления стало понятно, что Пекин продолжает поддерживать кремль, хотя неофициально предупредил путина о невозможности использования какого-либо ядерного оружия.