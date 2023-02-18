У США озвучили офіційну позицію щодо передачі винищувачів Україні

Поки що жодна країна не готова передати Україні винищувачі

Поки Польща розмірковує над передачею Україні не винищувачів F-16, а старих МіГів, в Америці тривають дискусії щодо постачання літаків. Офіційна позиція – готовність вітати рішення про передачу літаків іншою країною.

Про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Він розповів, що США не диктували умови для партнерів про передачу чогось і терміни.

Кірбі заявив, що якщо союзники чи партнери вирішать передати Україні винищувачі, це стане їхнім суверенним рішенням. США його вітатимуть. В Америці також не проводять навчання пілотів із України, додав Кірбі.

Однак не всі погоджуються з офіційною позицією Білого дому — п’ятеро з Палати представників звернулися до Байдена з поясненням необхідності передачі винищувачів Україні для перемоги над росією. Зазначимо, що поки що жодна країна не дала Україні винищувачі чи штурмову військову авіацію. Розмови про це ведуться в багатьох країнах — у Німеччині збираються замислитися про це за кілька місяців.