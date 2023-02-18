В США озвучили официальную позицию о передаче истребителей Украине

Пока ни одна страна не готова передать Украине истребители

Пока Польша размышляет над передачей Украине не истребителей F-16, а старых МиГов, в Америке продолжаются дискуссии о поставке самолетов. Официальная позиция — готовность приветствовать решение о передаче самолетов другой страной.

Об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацональной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он рассказал, что США не диктовали условия для партнеров о передаче чего-либо и сроках.

Кирби заявил, что если союзники или партнеры решат передать Украине истребители — это станет суверенным решением. США будут его приветствовать. В Америке также не проводят обучение пилотов из Украины, добавил Кирби.

Однако не все согласны с официальной позицией Белого дома — пятеро из Палаты представителей обратились к Байдену с объяснением необходимости передачи Украине истребителей для победы над россией. Отметим, что пока ни одна страна не дала Украине истребители или штурмовую военную авиацию. Разговоры об этом ведутся во многих странах — в Германии собираются задуматься об этом через несколько месяцев.