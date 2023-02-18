Где снова пылало в рф и какую новую помощь готовит нам Польша: топ-новостей, которые вы могли проспать

Собрали самые важные события ночи в Украине и мире

Ночь на 18 февраля была очень богата политическими и не только событиями. Часть из них традиционно связана с Украиной, в том числе с помощью Запада для победы над российским врагом.

"Телеграф" создал дайджест ночных новостей, чтобы вы не пропустили ничего интересного, пока отдыхали.

Польша размышляет над передачей F-16.

Польский президент Анджей Дуда подтвердил готовность присоединиться к "самолетной коалиции", если таковая будет создана на Западе. В частности, политик утверждает, что в Варшаве могли решить передать существующие у них истребители F-16 Киеву. Однако их в Польше мало, к тому же существует вопрос тренировок пилотов на подобной технике. Но есть и другой выход – передача МиГ-29, на которых украинцам почти и не нужно тренироваться.

"На самом деле они могли бы на них просто сразу улететь домой. Поэтому, безусловно, если будут переданы самолеты МиГ-29, то они смогут немедленно усилить защиту Украины, и это очень важно. Конечно, очень мало стран НАТО имеют самолеты МиГ. У нас еще есть несколько таких самолетов, и мы будем рассматривать этот вопрос", — отметил Дуда.

"Хороших россиян" становится рекордно больше

Российская служба BBC вместе с изданием "Медиазона" устанавливают имена погибших окупантов, ища информацию о них в сети. За последние 14 дней их поиск показал — количество потерь армии рф выросло в разы. Всего за две недели волонтеры идентифицировали 1679 лиц, погибших на войне в Украине. Такое количество превышает привычные показатели не менее чем в пять раз. Пока это самый большой прирост потерь в российской армии с начала полномасштабного вторжения. Журналисты добавляют, что их данные могут быть не полными, поскольку они пользуются исключительно открытыми источниками информации.

"Ашан" отрицает сотрудничество с армией РФ

После расследования вероятной помощи российским оккупантам французская торговая сеть "Ашан" выступила с официальным опровержением таких данных. Заявление компании было опубликовано на официальном сайте.

"Auchan Retail категорически отрицает заявления, сделанные в отчете-расследовании, и их интерпретацию. Auchan Retail очень удивлена этими обвинениями, которые никоим образом не подтверждаются реальностью внутреннего расследования", — говорится в документе.

Представители сети убеждают, что в рф оказывают помощь "лишь гражданскому населению", а благотворительностью для армии никогда не занимались. При этом говорить о выходе из россии "Ашан" снова не желает.

Польша — "за" Украину в Евросоюзе

"Мы не можем сопоставлять то, что происходит в Украине, с "нормальным или почти нормальным процессом вступления". Следует мыслить нестандартно. Мы живем в поворотный момент истории, мы должны изменить почти все в Европе. И поэтому мы должны создать новый процесс для Украины. Ускоренный путь – синоним этому", — убежден премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

В России горел химический завод

В Уфе на ночь 18 февраля вспыхнул масштабный пожар на химическом заводе в Уфе. Сообщается, что пожар возник на предприятии, принадлежащем компании "Крезол". Огонь охватил складские помещения завода.

Украинская авиация работает

По данным Генштаба ВСУ, к утру субботы было подтверждено нанесение 5 ударов по районам сосредоточения врага. Еще один пришелся на позиции зенитно-ракетного комплекса. Средствами ПВО было уничтожено шесть вражеских беспилотников: 5 "Ланцетов" и 1 "Зал".

Подразделениями ракетных войск и артиллерии за предыдущие сутки атаковано три района сосредоточения живой силы противника, а также позицию ЗРК С-300 на огневой позиции.

За дальнейшими событиями дня можно наблюдать в нашем текстовом онлайне: Война — день 360: оккупанты усиливают давление на Луганщине и готовят новые ракетные удары