"Могли бы сразу улететь домой": Дуда о возможности передачи Украине самолетов

Польша готова передать Украине "сушки", но с F-16 могут возникнуть проблемы

Ввиду важности предоставления Украине авиации для ее победы над врагом президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна рассматривает вопрос передачи Украине своих МиГ-29 и присоединится к коалиции по предоставлению Украине истребителей F-16, если таковая будет.

Об этом президент соседнего государства заявил в интервью "Укринформу".

При этом Дуда осознает, что подготовка пилота F-16, является длительным процессом.

"Подготовка украинских пилотов требует долгих месяцев обучения", — считает польский лидер.

Зато на МиГ-29 или Су украинские пилоты "готовы летать … практически сразу".

"На самом деле они могли бы на них просто сразу улететь домой. Поэтому, несомненно, если будут переданы самолеты МиГ-29, то они смогут немедленно усилить защиту Украины, и это очень важно. Конечно, очень мало стран НАТО имеет самолеты МиГ. У нас еще есть несколько таких самолетов, и мы будем рассматривать этот вопрос", — полагает Анджей Дуда.

В то же время в вопросе предоставления Польшей Украине истребителей F-16 есть "проблема", поскольку их в Польше "просто мало, учитывая масштабы и общий потенциал страны".

Сама же Польша сейчас ожидает самолеты F-35 и FA-50, закупленные в США и Южной Корее.

"Для нас это сложный момент, ведь мы сами ожидаем самолеты. Конечно, если среди стран НАТО будет создана широкая авиационная коалиция, то мы, безусловно, также присоединимся к ней. Но решение, по какой формуле это произойдет, мы должны обсудить с нашими союзниками", поделился президент Дуда.

Напомним, что в феврале 2022 года украинский парламент просил у европейских стран предоставить Украине МиГ-29. Речь, в частности, шла о 28 самолетах из Польши, 12 из Словакии и 16 из Болгарии, а также о 14 Су-25 из Болгарии. В прошлом году сама Польша была готова передать свои истребители МиГ-29, о которых просила Украина, но при условии, что США предоставят ей самолеты на замену. К сожалению, американцам эта идея пришлась не по душе, и они отказали.

Ранее "Телеграф" писал о том, что, по мнению украинских военных, F-16 уже неоднократно доказывал свою эффективности, и является очень удачным самолетом в аэродинамическом плане. В то же время наши Воздушные силы очень хотели бы получить и штурмовики — советские Су-25 и американский A-10 Thunderbolt. Поддержка с воздуха наземных сил дала бы мощный результат на фронте.