От носков до зубной пасты: чем сеть "Ашан" снабжает оккупантов под видом "гуманитарки"

Компанию уличили во вмешательстве в боевые действия, за что ей грозят санкции

Носки, сигареты, зажигалки, бритвы и многое другое – таков неполный перечень того, что магазины французской торговой сети "Auchan" в россии поставляют вс рф в виде гуманитарной помощи. Причем делать это они начали практически с начала вторжения.

Об этом говорится в совместном расследовании The Insider, Le Monde и Bellingcat. Первые поставки такой "гуманитарки" начались еще в марте 2022 года.

Гуманитарка для оккупантов от "Ашана"

Поставки военным позиционировались как "гуманитарная помощь" и состояли как из товаров с "ашановских" складов, так и из товаров, собранных волонтерами на территории магазинов "Ашан" в разных регионах страны. В некоторых регионах поставки прямо организовывались совместно с местными органами власти.

Так, 15 марта контролер управления "Ашан — Санкт-Петербург" Наталья Зельцер в служебной переписке просила коллег собрать и передать в один из магазинов сети в городе одежду, носки, бритвенные станки, сигареты и средства личной гигиены. Все это надо было присылать сотнями единиц, что говорило о массовых поставках исходя из нужд батальона или полка.

Только одна мартовская поставка составила 2 млн рос руб. или порядка 700 тысяч гривен, причем хотя формально они были оплачены 10 фирмами, на деле по данным расследователей, "Ашан" отдал их бесплатно.

Так, The Insider связался с руководителями этих десяти компаний, на которые была оформлена гуманитарная помощь, например, директор ООО "МТК" Сергей Пома и директор ООО "Энергия-3000" Галина Баранова признали, что помощь поставлялась именно российским военным, но подробности сообщить отказались.

Помимо помощи из Санкт-Петербурга, в ряде других регионах также был замечен сбор помощи на территории принадлежащих "Ашану" торговых центров. Так, например, в Самаре, Рыбинске и Владимире на территориях магазинов "Ашан" располагались пункты сбора "гуманитарной помощи для Донбасса".

Как подчеркнули расследователи, согласно международному праву, гуманитарной помощью во время международных конфликтов считается лишь помощь мирному населению. Поддержка же одной из воюющих сторон может подвести "Ашан" под санкции и привести к уходу компании с российского рынка (который для "Ашана", имеющего в России 230 магазинов, составляет 10% от оборота, или около €3,2 млрд в год).

Обещают уйти уже больше года

Надо сказать, что торговая сеть "Ашан" с первых дней российского вторжения вела себя достаточно двулично, с одной стороны, осудила агрессию и заявила об отказе от инвестиций в рф и поставках туда товаров, с другой же — работа сети продолжается, а значит и новые товары там появляются. Причем необходимость работы в рф подавалась как помощь украинским беженцам.

Как подсчитал "Телеграф", за 2021 год торговая сеть "Ашан" заплатила в казну рф минимум 170 млн дол., этих средств хватит на изготовление на выбор: 17 ракет Х101 или Х555, 26 ракет "Калибр" или 57 "Искандеров".

В Украине не раз требовали объявить бойкот "Ашану" и побудить государственные органы заняться неподобающим поведением компании, пытающейся усидеть на двух стульях.

Единственное, что с апреля сделал "Ашан" в плане выхода с российского рынка так это закрытии части магазинов, речь шла о торговых точках сети "Декатлон" — бренда спортивных товаров.

Но вместе с тем по данным российских СМИ, "Ашан" продолжает действовать фактически в интересах оккупантов, так в начале февраля сеть добровольно продлила ограничение торговой наценки на ряд своих товаров для российских покупателей.

Подобная поддержка несомненно в интересах рф, в которой на фоне роста санкций стремительно падают доходы госбюджета и рядовых граждан, которые рады пачке пельменей за убитого сына.