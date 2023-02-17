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Від шкарпеток до зубної пасти: чим мережа "Ашан" забезпечує окупантів під виглядом "гуманітарки"

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Компанія Ашан намагається всидіти на двох стільцях Новина оновлена 17 лютого 2023, 13:32
Компанія Ашан намагається всидіти на двох стільцях. Фото outsignal.com

Компанію викрили у втручанні у бойові дії, за що їй загрожують санкції

Шкарпетки, сигарети, запальнички, бритви та багато іншого — такий неповний список того, що магазини французької торгової мережі "Auchan" в Росії постачають все у вигляді гуманітарної допомоги. Причому це вони почали практично з початку вторгнення.

Про це йдеться у спільному розслідуванні The Insider, Le Monde та Bellingcat. Перші поставки такої "гуманітарки" розпочалися ще у березні 2022 року.

Гуманітарка для окупантів від "Ашан"

Постачання військовим позиціонувалося як "гуманітарна допомога" і складалося як з товарів з "ашанівських" складів, так і з товарів, зібраних волонтерами на території магазинів "Ашан" у різних регіонах країни. У деяких регіонах поставки прямо організовувалися разом із місцевими органами влади.

Так, 15 березня контролер управління "Ашан — Санкт-Петербург" Наталія Зельцер у службовому листуванні просила колег зібрати та передати в один із магазинів мережі в місті одяг, шкарпетки, станки для бритв, сигарети та засоби особистої гігієни. Все це треба було надсилати сотнями одиниць, що говорило про масові постачання, виходячи з потреб батальйону чи полку.

Тільки одна березнева поставка склала 2 млн рос руб. або близько 700 тисяч гривень, причому хоча формально вони були оплачені 10 фірмами, насправді за даними розслідувачів, "Ашан" віддав їх безкоштовно.

Так, The Insider зв’язався з керівниками цих десяти компаній, на які було оформлено гуманітарну допомогу, наприклад, директор ТОВ "МТК" Сергій Пома та директор ТОВ "Енергія-3000" Галина Баранова визнали, що допомога надходила саме російським військовим, але подробиці повідомити відмовилися .

Крім допомоги з Санкт-Петербурга, у низці інших регіонах також був помічений збір допомоги на території торгових центрів, що належать "Ашану". Так, наприклад, у Самарі, Рибінську та Володимирі на територіях магазинів "Ашан" розташовувалися пункти збору "гуманітарної допомоги для Донбасу".

Як підкреслили розслідувачі, згідно з міжнародним правом, гуманітарною допомогою під час міжнародних конфліктів вважається лише допомога мирному населенню. Підтримка однієї з воюючих сторін може підвести "Ашан" під санкції і привести до відходу компанії з російського ринку (який для "Ашана", що має в Росії 230 магазинів, становить 10% від обороту, або близько €3,2 млрд на рік) .

Обіцяють піти вже більше року

Треба сказати, що торгова мережа "Ашан" з перших днів російського вторгнення поводилася досить двулично, з одного боку, засудила агресію і заявила про відмову від інвестицій у росії та постачання туди товарів, з іншого ж — робота мережі триває, а значить і нові товари там з’являються. Причому необхідність роботи в росії подавалася як допомога українським біженцям.

Як підрахував "Телеграф", за 2021 рік торгова мережа "Ашан" заплатила в скарбницю Росії мінімум 170 млн дол., цих коштів вистачить на виготовлення на вибір: 17 ракет Х101 або Х555, 26 ракет "Калібр" або 57 "Іскандерів".

В Україні не раз вимагали оголосити бойкот "Ашану" і спонукати державні органи зайнятися неналежною поведінкою компанії, яка намагається всидіти на двох стільцях.

Єдине, що з квітня зробив "Ашан" у плані виходу з російського ринку, так це закриття частини магазинів, йшлося про торгові точки мережі "Декатлон" — бренд спортивних товарів.

Але разом з тим, за даними російських ЗМІ, "Ашан" продовжує діяти фактично на користь окупантів, так на початку лютого мережа добровільно продовжила обмеження торгової націнки на ряд своїх товарів для російських покупців.

Подібна підтримка безсумнівно в інтересах росії, в якій на тлі зростання санкцій швидко падають доходи держбюджету і пересічних громадян, які раді пачці пельменів за вбитого сина.

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#Бізнес #Скандал #Ашан