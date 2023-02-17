"Рашан и КалАшан": скандал со снабжением сетью "Ашан" оккупантов попал в мемы

"Ашан" поставлял российским военным гуманитарку — общественность показывает реакцию на эту новость

Сеть супермаркетов "Ашан" международные журналисты-расследователи разоблачили на поставках помощи российским военным. Носки, сигареты, зажигалки, зубная паста и многое другое поступали от филиала "Auchan Russia" на нужды армии рф с начала года, говорится в расследовании.

Позже в украинском филиале "Ашан Украина" заявили, что обратились к своей французской дирекции, требуя объяснений. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба тоже прокомментировал ситуацию. Он написал у себя в Twitter, что обсудит скандал с министром иностранных дел Франции:

В прошлом году я призвал мир бойкотировать "Ашан" за то, что он не вышел из России и не прекратил финансирование военных преступлений. Однако реальность, похоже, гораздо хуже: Ашан превратился в полноценное оружие российской агрессии. Я намерен обсудить это с моей французской коллегой, – написал чиновник.

На ситуацию отреагировали и пользователи сети. Они начали создавать мемы и более серьезные картинки, указывающие на причастность "Ашана" к российской деятельности.

Балалайка вместо птички

Социальные картинки

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А тут фирменная птичка взяла в руки оружие

Видение телеграмм-канала "Новинач"

Напомним, что в первые месяцы войны руководство сети "Ашан" заявило, что будет выходить из россии, потому что магазины уже убыточны. Однако в конце прошлого года компания продолжала там работать, прикрываясь утверждением, что обычные люди не имеют отношения к войне.

Кроме того, в начале года украинские супермаркеты, в том числе и "Ашан", убрали со своих полок популярную марку продуктов. Все потому, что она не собиралась выходить из россии и помогала армии окупантов.