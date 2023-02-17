"РАшан і КалАшан": скандал із постачанням мережею "Ашан" допомоги окупантам потрапив в меми

"Ашан" постачав російським військовим гуманітарку — громадськість показує реакцію на цю новину

Мережу супермаркетів "Ашан" міжнародні журналісти-розслідувачі викрили на постачанні допомоги російським військовим. Шкарпетки, цигарки, запальнички, зубна паста та багато іншого надходили від філії "Auchan Russia" на потреби армії рф з початку року, йдеться в розслідуванні.

Пізніше в українській філії "Ашан Україна" заявили, що звернулися до своєї французької дирекції, вимагаючи пояснень. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба теж прокоментував ситуацію. Він написав у себе в Twitter, що обговорить ситуацію з міністром закордонних справ Франції:

Минулого року я закликав світ бойкотувати "Ашан" за те, що він не вийшов з Росії та не припинив фінансування військових злочинів. Проте реальність, схоже, набагато гірша: "Ашан" перетворився на повноцінну зброю російської агресії. Я маю намір обговорити це з моєю французькою колегою, – написав чиновник.

На ситуацію відреагували й користувачі мережі, які почали створювати меми та більш серйозні картинки, що вказують на причетність "Ашану" до злочинної російської діяльності.

Балалайка замість пташки

Соціальні картинки

Hromadske посадило пташку на ракету

А тут фірмова пташка взяла до рук зброю

Бачення телеграм-каналу "Новинач"

Нагадаємо, що у перші місяці війни керівництво мережі "Ашан" заявило, що таки виходитиме з рф, бо магазини вже збиткові. Однак наприкінці минулого року компанія продовжувала там працювати, прикриваючись твердженням, що звичайні люди не мають стосунку до війни.

Нагадаємо, що на початку року українські супермаркети, в тому числі й "Ашан" прибрали зі своїх полиць популярну марку продуктів. Усе тому, що виробник не збирався виходити з рф та допомагав армії окупантів.