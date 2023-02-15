"Тепер тільки пляшка": в росію перестали постачати "Віагру" (реакція соцмереж)

Як тепер путіну їздити до лукашенка — невідомо

Американська фармацевтична компанія "Віатріс" заявила про зупинення постачання препарату "Віагра" у формі таблеток. Компанія ще не вийшла з росії, як і Procter&Gamble, однак припинила постачати туди свій найпопулярніший препарат.

Про це повідомили у російському Мінпромторгу. За їхніми словами, лікарський препарат з торговим найменуванням "Віагра" має непатентоване найменування силденафіл. Його виробництва нема в росії. Однак росіяни кажуть, що мають технологічну можливість виготовлення замінників із такою самою діючою речовиною. Відповідно, виробництво своїх препаратів для потенції в рф уже триває давно.

Однак, в якості цих препаратів користувачі мережі сумніваються. Натомість активно обговорюють новину про вихід "Віагри" з російського ринку.

Жартують про пляшку та новий російський час "пів на шосту". Також не забувають і про інтелектуальні здібності росіян.

Подію називають ударом в спину для "папіків" і згадують речницю МЗС росії Марію Захарову, яка регулярно стає посміховиськом у мережі за її ганебну поведінку. Зокрема тут згадали про відео, де російська топ-чиновниця їсть полуницю під пісню "Калінка-малінка".

Цікавий традиційний російський рецепт описали в наступному коментарі. Власне у цьому пості користувач Twitter ще й висміяв якість російських пігулок.

Нагадаємо, що з росії виходить Disney — росіянам не будуть доступні фільми про Русалоньку чи "Один вдома". Також Adidas розірвав контракти з усіма російськими футболістами, окрім одного.

Додамо, що популярний виробник досі не покинув російський ринок. Компанія продовжує працювати та платити податки в бюджет рф.