Як прикольно назвати свого пса: Віагра, Хурма, Шпунтик та інші смішні прізвиська

Кличка повинна підходити вихованцю, уособлюючи його характер і зовнішність

Поява в оселі тварини – велика подія для сім’ї, особливо коли перед господарями постає складний вибір імені для вихованця. Раніше ми писали, що при виборі прізвиська щеняти бажано ґрунтуватися на характер вихованця та його відмінних рисах. Більшість власників воліють обирати для своїх собак прикольні прізвиська, які викликали б усмішку не тільки у домашніх, а й у перехожих на вулиці під час вигулу.

У мережі є десятки тисяч кличок на будь-який смак. "Телеграф" відібрав найприкольніші з багатьох варіантів, які звучні і легко запам’ятовуються, і можуть краще описувати доброзичливість собачки.

Прикольні клички для цуценят-дівчаток

Аджика, Абба, Бубочка, Бяка, Булочка, Бочка, Відьма, Віагра, Вражина, Ванга, Гейша, Гризя, Гільза, Гадя, Дуля, Джоконда, Жриця, Жужа, Злюка, Заноза, Зюзя, Гикавка, Ізя, Йога, Кудря, Коза, Котлета, Капуста, Квочка, Кілька, Муха, Малина, Ношпа, Німфа, Плюшка, Гармата, Пакля, Тефтеля, Таблетка, Умора, Фіфа, Фурія, Фісташка, Халва, Хурма, Цаца, Ципа, Циля, Чупа, Чіпса, Чукча, Ябіда, Ялинка.

Прикольні клички для цуценят-хлопчиків

Артист, Аспірин, Айфон, Айпад, Бармалей, Бегемот, Буржуй, Борщ, Бомж, Вождь, Вірус, Віник, Генерал, Гегемон, Гриб, Гуталін, Горох, Дембель, Додон, Жиголо, Жираф, Жмот, Зорро, Зомбі, Комбат, Кощій, Кислий, Лайк, Мамай, Мумба, Мамонт, Отелло, Огірок, Олів’є, Порох, Репост, Страус, Сирник, Суслик, Сірий, Снайпер, Термос, Танкіст, Фрейд, Фрітюр, Херес, Хобіт, Цитрус, Цент, Циркуль, Чебурек, Чубатий, Шаман, Шпунтик.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яку собаку найкраще заводити у квартирах і навів приклади "найзручніших" порід.

Також ми писали, які собаки вважаються найнебезпечнішими та агресивнішими.