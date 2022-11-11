Как прикольно назвать своего пса: Виагра, Хурма, Шпунтик и другие смешные клички

Кличка должна подходить питомцу, олицетворяя его характер и внешность

Появление дома животного – большое событие для семьи, особенно когда перед хозяевами встает сложный выбор имени для питомца. Ранее мы писали, что при выборе клички щенка желательно основываться на характер питомца и его отличительных чертах. Большинство владельцев предпочитают выбирать для своих собак прикольные прозвища, которые бы вызывали улыбку не только у домашних, но и у прохожих на улице во время выгула.

В сети есть десятки тысяч кличек на любой вкус. "Телеграф" отобрал самые прикольные из множества вариантов, которые звучны и легко запоминаются, и могут лучше описывать доброжелательность собачки.

Прикольные клички для щенков-девочек

Аджика, Абба, Бубочка, Бяка, Булочка, Бочка, Ведьма, Виагра, Вражина, Ванга, Гейша, Грызя, Гильза, Гадя, Дуля, Джоконда, Елка, Жрица, Жужа, Злюка, Заноза, Зюзя, Икота, Изя, Йога, Кудря, Коза, Котлета, Капуста, Квочка, Килька, Муха, Малина, Ношпа, Нимфа, Плюшка, Пушка, Пакля, Тефтеля, Таблетка, Умора, Фифа, Фурия, Фисташка, Халва, Хурма, Цаца, Цыпа, Цыля, Чупа, Чипса, Чукча, Ябеда.

Прикольные клички для щенков-мальчиков

Артист, Аспирин, Айфон, Айпад, Бармалей, Бегемот, Буржуй, Борщ, Бомж, Вождь, Вирус, Веник, Генерал, Гегемон, Гриб, Гуталин, Горох, Дембель, Додон, Жиголо, Жираф, Жмот, Зорро, Зомби, Комбат, Кощей, Кислый, Лайк, Мамай, Мумба, Мамонт, Отелло, Огурец, Оливье, Порох, Репост, Страус, Сырник, Суслик, Серый, Снайпер, Термос, Танкист, Фрейд, Фритюр, Херес, Хоббит, Цитрус, Цент, Циркуль, Чебурек, Чубатый, Шаман, Шпунтик.

Ранее "Телеграф" сообщал, какую собаку лучше всего заводить в квартирах и привел примеры "удобнейших" пород.

Также мы писали, какие собаки считаются самыми опасными и агрессивными.