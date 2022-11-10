Локи, Сириус и Цири: самые необычные клички для собак

При выборе имени желательно основываться на характер питомца и его отличительных чертах

Каждый хозяин хочет, чтобы имя его питомца было максимально необычным и уникальным. Однако не стоит забывать, что при этом кличка должна быть достаточно простой и звонкой, или хотя бы иметь короткую форму. К примеру, кличку Синхрофазотрон лучше не давать. Ранее мы рассказывали о прикольных именах для собак, а теперь хотим помочь вам определиться с необычной кличкой для своего питомца.

В идеале — самым необычным именем для животного будет имя, которое вы придумаете сами. Сложите кличку из букв своей фамилии и имени, или если пса берут в семью — из имен его хозяев. Если это подарок ребенку, вспомните какое-нибудь прикольное или часто произносимое слово вашего малыша. Чем не необычная кличка?

Если ничего не придумалось — можно выбрать из готовых имен. Это может быть имя героя из игры, фильма, мультфильма, сериала или книги. Марка машины, название цветка, любимый футболист, баскетболист, актер или музыкант — все это также может стать вариантом имени для щенка.

Обязательно присмотритесь к своему питомцу, возможно он сам подскажет, как его зовут: привычки, как у киногероя, какая-то отметка на шерсти, необычный окрас, любимая игрушка. Такие маленькие на первый взгляд детали помогут вам подобрать идеальное имя для своего любимца.

Необычных клички для собак: подборка имен для мальчиков и девочек

Мальчики : Черчилль, Локи, Тор, Данте, Хуч, Сириус, Римус, Элвис, Кэш, Марс, Йода, Ричард, Ромео, Джем, Каспер, Шерлок, Вулкан, Тайфун, Гром, Зевс, Арес, Гермес, Ватсон, Диккенс, Халк, Боцман, Марсель, Луи, Зефир, Бантик, Арни, Шрек, Зидан, Бакс, Давинчи, Леонардо, Ермак, Аполло, Фрам, Стрим, Пиксель, Лайк, Бурбон.

: Черчилль, Локи, Тор, Данте, Хуч, Сириус, Римус, Элвис, Кэш, Марс, Йода, Ричард, Ромео, Джем, Каспер, Шерлок, Вулкан, Тайфун, Гром, Зевс, Арес, Гермес, Ватсон, Диккенс, Халк, Боцман, Марсель, Луи, Зефир, Бантик, Арни, Шрек, Зидан, Бакс, Давинчи, Леонардо, Ермак, Аполло, Фрам, Стрим, Пиксель, Лайк, Бурбон. Девочки : Джулс, Ру, Дора, Бритни, Мадонна, Искра, Адди, Алва, Альфа, Грета, Эльза, Эльба, Лада, Сильва, Буря, Саванна, Ада, Зилла, Зена, Рокси, Церцея, Буря, Веста, Воля, Вьюга, Ирма, Фрида, Жози, Фифи, Голди, Лира, Фора, Флешка, Багги, Свити, Тринити, Фиона, Дельта, Атилла, Хэппи, Феррари, Текила, Кайли.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о тех породах собак, которые могут создать множество неудобств для своих хозяев не только из-за своего поведения, но и из-за необходимости в постоянном уходе.