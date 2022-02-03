Модные, но "неудобные": 8 пород собак, которые создают сложности своим хозяевам

Какие мини-породы могут причинить большую кучу трудностей

Перед тем, как приобрести нового друга, нужно взвесить все плюсы и минусы, а также иметь четкое понимание — что можно ожидать от той или иной породы. Большинство, в погоне за модными тенденциями, выбирают стоимостные маленькие породы, но потом они оказываются в объявлениях "отдам даром", ведь справиться с маленькими дьяволами в ангельском подобии оказывается непосильной задачей.

Подробно рассмотрим восьмерку самых популярных пород, которые сейчас считаются "модными".

Йоркширский терьер

Одна из самых популярных пород собак, заводимых в квартирах или в маленьких домах. Эти собачки игривые и очень симпатичные.

Йоркширский терьер

При этом представители этих пород не без "минусов". Йорки очень склонны к стрессам, также имеют склонность к гипогликемии и хрупкие кости. Из-за того, что их шерсть похожа на человеческие волосы и нет подшерстка, она требует частого ухода с использованием шампуней и стрижек, ведь очень быстро становится грязной и жирной. Особенно бережно стоит относиться к таким питомцам, когда они еще совсем маленькие, ведь с легкостью могут сломать лапки во время прыжка с высоты.

Ши-тцу

Эти мини-песики похожи на мягкую игрушку. Они очень чистоплотны и их довольно просто приучить к лотку либо пеленке.

При этом эта порода просто не выносит одиночества. Людям, работающим в офисах с утра до вечера, она точно не подойдет. Учитывая очень пушистую шубку, сразу нужно понимать, как гулять с такими собачками в дождливую погоду. После каждой прогулки нужно будет мыть не только лапы, но и все животное полностью, чтобы оно выглядело аккуратно.

Кроме того, их шерсть часто запутывается в колтуны, которые трудно вычесывать.

Джек-рассел-терьер

Это компанейская порода с независимым характером. Джеки очень любят тепло и заботу хозяев, отлично ладят с детьми.

При этом они вообще не могут находиться наедине. Если хозяина нет дома, могут отомстить из-за обиды за одиночество и наделать кутерьму дома. Эта собака всегда найдет все, что "неровно лежит" и это может касаться даже женских бюстгальтеров.

Папильон

Представители этой породы уживаются с другими песиками и даже котами. Часто привлекают их к своим играм.

Папильон

Рассчитывать на то, что эти собачки всегда будут сидеть рядом с вами, не стоит. "Кататься" в сумке они тоже вряд ли согласятся, ведь они мега-активны.

При своей подвижности эти песики имеют очень хрупкие кости, поэтому им даже нельзя прыгать с дивана на пол, ведь могут сильно травмироваться. Поэтому за представителями этой породы нужен глаз и глаз. Особенно опасно заводить таких собак в домах, где есть маленькие дети.

Чихуа-хуа

Это одна из самых популярных пород, которая оказывается в списке неудобных и отдается другим владельцам.

Эти собаки имеют активный характер и всегда готовы к общению.

При этом они славятся и своей отрицательной стороной в виде чрезвычайно ломких костей, из-за чего они очень постоянно травмируются. Кроме этого, у этой породы довольно часто не зарастает родничок, поэтому очевидно, что одно падение с высоты для такой собаки обернется непоправимыми последствиями.

Бишон фризе

Это декоративная порода собачек, корни которых находятся в Средиземноморье.

Бишон фризе

Красивая шерсть этой породы требует ежедневного ухода. При покупке этой собаки вам сразу нужно будет купить весь необходимый инструмент по уходу за ее шерстью и освоить науку грумера — парикмахера для животных, ну, или систематически водить собаку к специалистам.

Их шерсть невероятно склонна к образованию колтунов, поэтому вычесывать нужно не менее 2-3 раз в неделю.

Мальтийская болонка

Имеет очень белую и мягкую шерсть, что делает ее похожей на игрушку.

Мальтийская болонка

Представители этой породы очень требовательны к питанию, ведь подвержены сильным аллергическим реакциям. Обычно они питаются дорогим кормом, который очень сложно подобрать.

Длинная шерсть собак требует ежедневного расчесывания, причем особыми гребнями. Необходимо регулярно удалять колтуны специальными небольшими ножницами. А без длинной, ухоженной шерсти, к сожалению, собака будет выглядеть неряшливо.

Французский бульдог

Эти собачки прекрасно живут в квартирах и обладают невероятно симпатичными мордочками.

Французский бульдог

Тем не менее именно бульдоги склонны к достаточно серьезным заболеваниям: у них часто бывают проблемы с позвоночником, глазами, кожей и даже дыханием. Они тяжело переносят морозы, жару и другие непогоды.

Иногда, во время сильных дождей, вытащить бульдога на улицу просто невозможно, так что на такие случаи владельцам необходимо запастись специальными лотками для их туалета.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие породы считаются очень опасными для маленьких детей и дал несколько советов по поводу собачек, которых лучше заводить в семьях, где есть малыши.