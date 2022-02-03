Модні, але "незручні": 8 порід собак, які створюють складнощі своїм господарям

Які мініпороди можуть завдати велику купу труднощів

Перед тим, як придбати нового друга, потрібно зважити всі плюси та мінуси, а також мати чітке розуміння — що можна очікувати від тієї або іншої породи. Більшість, у гонитві за модними тенденціями, обирають вартісні маленькі породи, але потім вони опиняються в оголошеннях "віддам задарма", адже впоратися з маленькими дияволами в янгольській подобі виявляється непосильною задачею.

Детально розглянемо вісімку найпопулярніших порід, які зараз вважаються "модними".

Йоркширський тер'єр

Одна з найпопулярніших порід собак, яку заводять у квартирах або у маленьких будинках. Ці собачки грайливі та дуже симпатичні.

Йоркширський тер'єр

При цьому, представники цих порід не без "мінусів". Йорки дуже схильні до стресів, мають схильність до гіпоглікемії та крихкі кістки. Через те, що їх шерсть подібна до людського волосся та немає підшерстка, вона вимагає частого догляду із використанням вартісних шампунів та стрижок, адже дуже швидко стає брудною та жирною. Особливо дбайливо варто ставитися до таких вихованців, коли вони ще зовсім маленькі, адже з легкістю можуть зламати лапки під час стрибку з висоти.

Ши-тцу

Ці мініпесики схожі на м'яку іграшку. Вони надзвичайно охайні і їх дуже легко привчити до лотка або пелюшки.

При цьому ця порода просто не виносить самотності. Людям, які працюють в офісах з ранку до вечора, вона точно не підійде. Враховуючи надзвичайно пухнасту шубку, одразу треба мати розуміння, як гуляти з такими собачками в дощову погоду. Після кожної прогулянки потрібно буде мити не лише лапки, а й всю собачку повністю, аби та виглядала акуратно.

Окрім того, їх шерсть часто заплутується в ковтуни, які досить важко вичісувати.

Джек-рассел-тер`єр

Це компанійська порода із незалежним характером. Джеки дуже люблять тепло та турботу господарів, відмінно ладнають із дітьми.

При цьому, вони взагалі не можуть знаходитися наодинці. Якщо хазяїна немає вдома, можуть помститися через образу за самотність та наробити гармидеру вдома. Ця собака завжди знайде усе, що "нерівно лежить". Це може стосуватися навіть жіночих бюстгальтерів.

Папільон

Представники цієї породи уживаються з іншими песиками та навіть котами. Часто залучають їх до своїх ігор.

Папільон

Розраховувати на те, що ці собачки завжди будуть сидіти поряд із вами не варто. "Кататися" в сумці вони теж навряд чи погодяться, адже вони мега-активні.

При своїй рухливості ці породи мають дуже тендітні кістки, через що їм навіть не можна стрибати з дивана на підлогу, адже можуть сильно травмуватися. Тож за представниками цієї породи потрібне око та око. Особливо небезпечно заводити таких собак у помешканнях, де є малі діти.

Чихуа-хуа

Це одна з найпопулярніших порід, яка опиняється в списку "незручних" та віддається іншим власникам.

Ці собаки мають активний характер і завжди готові до спілкування.

При цьому, вони мають й дуже негативну сторону у вигляді надзвичайно ламких кісток, через що вони дуже часто травмуються. Окрім цього, у цієї породи досить часто не заростає тім'ячко, тож очевидно, що одне падіння з висоти для такої собаки обернеться непоправними наслідками.

Бішон фризе

Це декоративна порода собачок, коріння яких у Середземномор'ї.

Бішон фризе

Красива шерсть цієї породи потребує чи не щоденного догляду. При покупці цієї собаки вам одразу потрібно буде купити увесь необхідний інструмент по догляду за її шерстю та освоїти науку грумера — перукаря для тварин або систематично водити пса до спеціалістів.

Їх шерсть неймовірно схильна до утворення ковтунів, тож вичісувати потрібно не менше, ніж 2-3 рази на тиждень.

Мальтійська болонка

Має надзвичайно білу та м'яку шерсть, що робить її схожою на іграшку.

Мальтійська болонка

Представники цієї породи дуже вимогливі до харчування, адже схильні до сильних алергічних реакцій. Зазвичай вони харчуються дорогим кормом, який дуже важко підібрати.

Довга шерсть собак вимагає щоденного розчісування, причому особливими гребенями. Потрібно регулярно видаляти ковтуни спеціальними невеликими ножицями. А без довгої, доглянутої вовни, на жаль, собака виглядатиме неохайно.

Французький бульдог

Ці собачки чудово живуть у квартирах і мають неймовірно симпатичні мордочки.

Французький бульдог

Проте, саме бульдоги мають схильність до досить серйозних захворювань: у них часто бувають проблеми з хребтом, очима, шкірою та навіть диханням. Вони важко переносять морози, спеку та інші негоди.

Іноді, під час сильних дощів, витягнути бульдога на вулицю просто неможливо, тож на такі випадки власникам необхідно запастися спеціальними лотками для їх туалету.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які породи вважаються дуже небезпечними для маленьких дітей та дав кілька порад стосовно собачок, яких краще заводити в родинах, де є малеча.